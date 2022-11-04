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"Путін - ізгой і аутсайдер": в ОП назвали "майбутнього лідера" Росії

4 листопада 2022, 15:59

У РФ вже поступово формуються інші центри впливу, підкреслив Михайло Подоляк.

Євген Пригожин, Путін
Євген Пригожин і Володимир Путін / tjournal.ru

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ймовірність переговорів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

"Це різні рівні вже. Є президент Зеленський, який формує світовий порядок денний. Так, у нас є певні складнощі, йдуть важкі переговори, досі не всі звикли до того, що Україна – це дійсно потужна країна, з якою потрібно мати абсолютно рівноправні відносини. А пан Путін сьогодні - це Ізгой, аутсайдер. Тобто, навіщо йому дивитися в очі? Що б що там побачити?", — підкреслив він в інтерв'ю Каналу 24.

На його думку, у РФ вже поступово формуються інші центри впливу.

"Наприклад, пан Пригожин поводиться так, ніби це він керує війною як такою, керує силовою вертикаллю. Мені здається, що Пригожин хоче вже так опосередковано сказати, що він, якщо не рівний, то практично рівний Путіну, що треба на нього орієнтуватися, що він майбутній лідер Росії", - говорить радник глави ОП.

"Путін тепер не" ікона", Путін абсолютно прогнозований. Зрозуміло, що ця аргументація не змінилася з початку війни, тобто дивитися йому в очі, щось говорити - це просто витрачати час. Більше того - це означає Зійти з Рівня глобального політика, на якому сьогодні перебуває президент Зеленський, до рівня маленького регіонального лідера, який просто має багато зброї та доступ до ядерної зброї. Ось і все, але з точки зору свідомості та інтелекту, це абсолютно різні люди, тобто їх рівень абсолютно різний і різний вплив на глобальну політику", — додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмова Росії від мирних переговорів.

На його думку, "постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

"Терор - це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всьому міжнародному співтовариству", - заявив він.

Читайте більше:

Володимир Путін Михайло Подоляк війна Росії та України
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