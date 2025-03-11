Негайне 30-денне припинення вогню: Україна погодилася на пропозицію США

У Зеленського прокоментували зустріч України та США в Саудівській Аравії.

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Переговори в Саудівській Аравії завершилися / Колаж: Главред, фото: ОП, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези Єрмака:

Україна погодилася на негайне 30-денне припинення вогню

США скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють допомогу Україні

Лідери обох країн погодилися підписати угоду про мінеральні ресурси України

Україна готова до припинення вогню з Росією на 30 днів. Відповідну ініціативу запропонували Сполучені Штати Америки. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак за результатами зустрічі у Джидді.

Голова ОП підкреслив, що Україна та США зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні.

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За його словами, представники країн високо оцінили хоробрість українського народу та погодилися, що зараз настав час розпочати процес встановлення тривалого миру.

"Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією", - написав Єрмак.

Сполучені Штати пообіцяли зі свого боку "довести до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру".

Крім того, Україна хоче не лише запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, але й обміну військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних осіб та повернення примусово переміщених українських дітей.

Він додав, що у Трампа негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Єрмак запевнив, що обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України.

Наприкінці президенти двох країн погодилися підписати угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Зустріч української та американської делегацій в Саудівській Аравії - головне

Нагадаємо, 11 березня у Джидді стартували переговори делегацій України та США. На чолі делегацій були глава ОП Андрій Єрмак і держсекретар США Марко Рубіо.

Тим часом прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії 11 березня була "продуктивною" і мала позитивний результат.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь української делегації про зустріч з американською командою в Саудівській Аравії. Очільник країни зазначив, що Київ запропонував три ключові кроки на зустрічі із делегацією США: тиша в небі, тиша на морі, заходи встановлення довіри. Україна підтримала пропозицію Вашингтона встановити повне припинення вогню на 30 днів.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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