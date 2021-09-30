Удар по Газпрому і шанс на вступ до ЄС: Кулеба заявив про прорив через постачання водню у Європу

Постачання водню з України до Європи можуть стати потужним інструментом для вступу до ЄС - Кулеба / УНІАН

Світ сьогодні живе в газовому порядку денному, проте розвиток водневої енергетики є серйозним і перспективним проектом, який може змінити баланс сил у Європі. Якщо Україна скористається своїм шансом, то Києву вдасться зайняти місце Росії в енергетичних відносинах з Німеччиною і отримати серйозний інструмент для вступу до ЄС. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час свого брифінгу в четвер, 30 вересня, він розповів про те, що розвиток водневої енергетики в Україні стане не тільки енергетичним, а й політичним проектом, який може серйозно змінити баланс сил у Європі.

"З усіх перспектив розвиток водневої енергетики в Україні є не просто джерелом створення альтернативного джерела енергії, а великим політичним європейським проектом, який здатний кардинально змінити розклад сил і силу альянсів на європейському континенті", - зазначив Кулеба.

За його словами, проект відкриває нові перспективи для України, і якщо Київ не втратить нову можливість, то в перспективі зможе замінити Росію в енергетичних відносинах з Німеччиною.

"У перспективі, якщо Україна не упустить свій шанс, то у відносинах з Німеччиною може посіти те місце, яке зараз займає Росія, коли мова йде про постачання газу", - додав Кулеба.

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Читайте такжеГазовий удар по Україні: оператор ГТС розробив сценарій на випадок зупинки транзиту газу до ЄвропиТакож він підкреслив, що плани щодо постачання водню з України до країн Євросоюзу є великим політичним проектом, яким може стати потужним інструментом для вступу української держави до Євросоюзу.

Постачання водню з України до країн Євросоюзу

Україна, Словаччина, Чехія та Німеччина планують створити Центральний водневий коридор. Згідно з планами, з території України, у якої є серйозний потенціал для виробництва зеленого водню, паливо транспортуватиметься до Словаччини, Чехії та Німеччини. Очікується, що в ЄС буде підвищений попит на таке паливо. Потужність коридору перевірятимуть вже у 2022 році.

Київ розглядає можливість, згідно з якою для постачань водню може використовуватися українська газотранспортна система. За такого сценарію знадобиться часткова зміна структури ГТС України. Потребуватимуться інвестиції у нові водневі трубопроводи і водневі станції. Якщо проект вдасться реалізувати, держава отримає можливість постачати водень на великі відстані за оптимальною ціною.