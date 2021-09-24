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Україна б'є у відповідь на запуск СП-2: Київ з ФРН, Чехією та Словаччиною створює водневу трубу до ЄС

24 сентября 2021, 10:23

Водень постачатиметься з України до країн Євросоюзу.

Водневий коридор
Потужність Центрального водневого коридору мають намір вивчити вже у 2022 році / Оператор ГТС України

Україна, Словаччина, Чехія і Німеччина мають намір створити центральний водневий коридор. Трубою, яка повинна йтиме через центр Європи, планується транспортування водню всередині України з виробництвом зеленого водню і подальшим його транзитом через Словаччину і Чехію до країн ЄС, де очікується підвищений попит на паливо. Потужність коридору мають намір перевірити вже у 2022 році.

Як повідомляє пресслужба компанії-оператора ГТС України, питання природного газу як джерела енергії залишається ключовим і буде актуальним ще близько двох десятиліть. Проте вже до 2050 року роль водню повинна зрости, що відповідає планам європейської економіки. Наразі з'являється можливість досліджувати такі перспективи майбутнього.

ГТС України отримає шанс для нових можливостей

"Природний газ залишиться ключовим джерелом енергії і важливим фактором програми з декарбонізації найближчими двома десятиліттями. Проте водень, ймовірно, відіграватиме значну роль до 2050 року, коли європейська економіка, як очікується, досягне вуглецевої нейтральності. Саме тому ми повинні почати дослідження цих можливостей вже сьогодні", - зазначив заступник гендиректора з розвитку і трансформації Оператора ГТС Павло Станчак.

План Центрального водородного коридору / Оператор ГТС України

Він також розповів про те, що наразі водень є перспективною технологією, яку світова економіка тільки починає впроваджувати. Спільна робота в даному напрямку посилить співпрацю в розвитку зеленого водню.

Примітно, що існує ймовірність створення водневого коридору за рахунок часткової зміни структури ГТС. Для цього потрібні інвестиції у нові водневі трубопроводи і компресорні станції. Україна, таким чином, отримає можливість постачати водень на великі відстані, причому за оптимальною ціною.

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Перевірити роботу водневого коридору планують у 2022 році. Згідно з очікуваннями, обсяги транспортування повинні скласти до 120 ГВт-год на день.

Питання водню і зелений перехід у Європі

Євросоюз у 2020 році представив стратегію, що передбачає використання "зеленого" водню. Вона реалізовуватиметься в рамках курсу створення "кліматично нейтральної" економіки, зростання якої вже не повинно бути прив'язаний до споживання ресурсів. Європа з часом планує відмовитися від газу, вугілля, інших енергоносіїв і перейти на зелену енергетику.Читайте такжеГазовий удар по Україні: оператор ГТС розробив сценарій на випадок зупинки транзиту газу до Європи

Зелений водень виробляється за допомогою відновлюваних джерел енергії. Наприклад, це вітер або сонце. У реалізації проекту ЄС в якості одного з партнерів в питання енергетики розглядає і Україну. У Європі вважають, що в Україні вже за 10 років побудують до 10 гігават потужностей, за допомогою яких буде вироблятися зелений водень.

У яких сферах використовується водень

Прихильники політики водневої енергетики вважають, що водень при спалюванні виділяє виключно воду, яку можна застосовувати в різних сферах. Наприклад, в машинах замість бензину, для опалення житла, як заміну палива під час виробництва цементу і сталі. Крім того, є можливість зберігати і спалювати водень для створення електрики за необхідності.

Позиції водороду на ринку

Зелений водень, який виробляється шляхом електролізу води, найбільш ефективний на шляху декарбонізації. Втім, наразі частка подібного водню не займає будь-яких серйозних позицій на ринку – 78% такого палива все ще виробляють в процесі переробки нафти і газу. Таке виробництво не відповідає вимогам зеленого переходу.

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