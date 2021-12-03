Участь США у перемовинах і статус Росії в конфлікті: Гармаш розкрив новий план щодо Донбасу

США допомагатимуть у перемовинах України та Росії щодо Донбасу - Гармаш / УНІАН

Сполучені Штати Америки зможуть вплинути на ситуацію з військовим конфліктом РФ і України на Донбасі в рамках перемовин на рівні адміністрації Байдена і Кремля. Такий формат реалізують через те, що в участі Штатів у Мінському процесі немає сенсу, а в нормандському форматі проти підключення Вашингтона виступають Москва, Париж і Берлін. Прогресу у перемовинах не буде допоки, доки Росія не визнає себе стороною конфронтації. Про це заявив представник делегації Києва в ТКГ Сергій Гармаш.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що США та Росія створять прямий канал перемовин щодо Донбасу, за допомогою якого американці зможуть впливати на діалог і допомагати у врегулюванні конфлікту.читайте такожЗахід та Росія проти нового закону щодо Донбасу і Криму: Зеленський попередив Україну про небезпеку

"Сьогодні пан Лавров сказав що планується створити прямий канал, як це було за попередньої адміністрації. Я думаю, це буде канал "Нуланд-Козак" за прикладом того, як був канал "Сурков-Волкер". Швидше за все, таким шляхом Сполучені Штати допоміжно братимуть участь у перемовинах України та Росії", - зазначив перемовник.

За його словами, Вашингтон не може підключитися до Мінського процесу або до нормандського формату. У першому випадку подібний крок позбавлений сенсу, оскільки на ситуацію це жодним чином не вплине. При цьому до "Нормандії" американців не допустять Франція, Німеччина і Росія, які не зацікавлені у тому, щоб Штати брали участь у перемовинах щодо Донбасу в подібному форматі. Альтернативний формат перемовин вигідний Україні, тому що підтримка Києва з боку американської держави досить серйозна.

"Не прямо в Мінському процесі. Там, на жаль, немає іншого місця для Сполучених Штатів, ніж модератора в одній з робочих підгруп від імені ОБСЄ, там в принципі може бути і американець. Але нам це нічого не дає, крім того, що США краще розумітимуть ситуацію і краще знатимуть, що відбувається насправді. Впливу на перемовини це не надасть. До нормандського формату їх не пустять, тому що ані Франція, ані Німеччина, ані тим більше Росія не зацікавлені в цьому. А ось прямий канал в принципі вигідний сьогодні і Росії, яка зацікавлена в прямому діалозі за всіма форматами з США, і Сполученим Штатам, які хочуть впливати на цей процес. Я думаю, і Україні це вигідно, тому що підтримка США досить вагома. Тут важливо, щоб ми могли чітко озвучувати США нашу позицію і пояснювати плюси і мінуси", - додав представник української делегації в ТКГ.

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Також Гармаш підкреслив, що на прогрес у перемовному процесі навряд чи можна очікувати допоки, доки офіційна Москва не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі. З цього питання позиції Києва і Вашингтона збігаються.

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Конфлікт Росії та України на Донбасі

Російський президент Володимир Путін 15 листопада підписав указ, на базі якого Москва на офіційному рівні повинна узаконити торгівлю з окупованим Донбасом. Росія визнає товари, вироблені під егідою "ЛДНР", допустить таку продукцію до державних закупівель і прирівняє її до російських товарів.

В Офісі президента Зеленського заявили, що новий крок Путіна щодо Донбасу є порушенням домовленостей в рамках Мінського процесу і нормандського формату.

В Євросоюзі закликали Кремль скасувати законодавчий акт Путіна щодо Донбасу і підкреслили, що подібне рішення спрямоване на відрив ОРДЛО від України і ухвалено в порушення Мінських угод.

У Кремлі сказали, що в Україні, мовляв, "може спалахнути" через загострення конфлікту на Донбасі, і налякали Київ нібито втечею з країни мільйона українців.