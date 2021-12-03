УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Участь США у перемовинах і статус Росії в конфлікті: Гармаш розкрив новий план щодо Донбасу

3 грудня 2021, 06:20

Вашингтон не зможе взяти участь у перемовинах щодо Донбасу в нормандському форматі і Мінському процесі, однак є альтернатива, сказав Сергій Гармаш.

Україна США
США допомагатимуть у перемовинах України та Росії щодо Донбасу - Гармаш / УНІАН

Сполучені Штати Америки зможуть вплинути на ситуацію з військовим конфліктом РФ і України на Донбасі в рамках перемовин на рівні адміністрації Байдена і Кремля. Такий формат реалізують через те, що в участі Штатів у Мінському процесі немає сенсу, а в нормандському форматі проти підключення Вашингтона виступають Москва, Париж і Берлін. Прогресу у перемовинах не буде допоки, доки Росія не визнає себе стороною конфронтації. Про це заявив представник делегації Києва в ТКГ Сергій Гармаш.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що США та Росія створять прямий канал перемовин щодо Донбасу, за допомогою якого американці зможуть впливати на діалог і допомагати у врегулюванні конфлікту.читайте такожЗахід та Росія проти нового закону щодо Донбасу і Криму: Зеленський попередив Україну про небезпеку

"Сьогодні пан Лавров сказав що планується створити прямий канал, як це було за попередньої адміністрації. Я думаю, це буде канал "Нуланд-Козак" за прикладом того, як був канал "Сурков-Волкер". Швидше за все, таким шляхом Сполучені Штати допоміжно братимуть участь у перемовинах України та Росії", - зазначив перемовник.

За його словами, Вашингтон не може підключитися до Мінського процесу або до нормандського формату. У першому випадку подібний крок позбавлений сенсу, оскільки на ситуацію це жодним чином не вплине. При цьому до "Нормандії" американців не допустять Франція, Німеччина і Росія, які не зацікавлені у тому, щоб Штати брали участь у перемовинах щодо Донбасу в подібному форматі. Альтернативний формат перемовин вигідний Україні, тому що підтримка Києва з боку американської держави досить серйозна.

"Не прямо в Мінському процесі. Там, на жаль, немає іншого місця для Сполучених Штатів, ніж модератора в одній з робочих підгруп від імені ОБСЄ, там в принципі може бути і американець. Але нам це нічого не дає, крім того, що США краще розумітимуть ситуацію і краще знатимуть, що відбувається насправді. Впливу на перемовини це не надасть. До нормандського формату їх не пустять, тому що ані Франція, ані Німеччина, ані тим більше Росія не зацікавлені в цьому. А ось прямий канал в принципі вигідний сьогодні і Росії, яка зацікавлена в прямому діалозі за всіма форматами з США, і Сполученим Штатам, які хочуть впливати на цей процес. Я думаю, і Україні це вигідно, тому що підтримка США досить вагома. Тут важливо, щоб ми могли чітко озвучувати США нашу позицію і пояснювати плюси і мінуси", - додав представник української делегації в ТКГ.

Реклама

Також Гармаш підкреслив, що на прогрес у перемовному процесі навряд чи можна очікувати допоки, доки офіційна Москва не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі. З цього питання позиції Києва і Вашингтона збігаються.

Дивіться відео ТСН - Зеленський розповів, що буде з перемовинами щодо Донбасу

Конфлікт Росії та України на Донбасі

Російський президент Володимир Путін 15 листопада підписав указ, на базі якого Москва на офіційному рівні повинна узаконити торгівлю з окупованим Донбасом. Росія визнає товари, вироблені під егідою "ЛДНР", допустить таку продукцію до державних закупівель і прирівняє її до російських товарів.

В Офісі президента Зеленського заявили, що новий крок Путіна щодо Донбасу є порушенням домовленостей в рамках Мінського процесу і нормандського формату.

В Євросоюзі закликали Кремль скасувати законодавчий акт Путіна щодо Донбасу і підкреслили, що подібне рішення спрямоване на відрив ОРДЛО від України і ухвалено в порушення Мінських угод.

У Кремлі сказали, що в Україні, мовляв, "може спалахнути" через загострення конфлікту на Донбасі, і налякали Київ нібито втечею з країни мільйона українців.

viber
новини Росії новини США ТКГ новини України Сергій Гармаш новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «Участь США у перемовинах і статус Росії в конфлікті: Гармаш розкрив новий план щодо Донбасу». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Удача в справах і надзвичайне везіння: топ-3 знака-щасливчика грудняУдача в справах і надзвичайне везіння: топ-3 знака-щасливчика грудня Місячний гороскоп на тиждень 29 листопада-5 грудня: Тільцям - складний вибір, Стрільцям - небезпекаМісячний гороскоп на тиждень 29 листопада-5 грудня: Тільцям - складний вибір, Стрільцям - небезпека Гороскоп на сьогодні 1 грудня 2021: Тільцям – ревнощі, Близнюкам - борги, Стрільцям - небезпека афериГороскоп на сьогодні 1 грудня 2021: Тільцям – ревнощі, Близнюкам - борги, Стрільцям - небезпека афери В Україні впали ціни на газ для населенняВ Україні впали ціни на газ для населення Найгарніший манікюр на Новий рік 2022 на короткі нігті, який полонить всіх навколоНайгарніший манікюр на Новий рік 2022 на короткі нігті, який полонить всіх навколо
07:10

"Автономія" Донбасу і план Путіна щодо "Мінську": Ілларіонов зробив заяву про війська РФ біля України

06:47

"Двері зачинені": Кулеба пояснив, чому Україну не беруть до НАТО

06:20

Участь США у перемовинах і статус Росії в конфлікті: Гармаш розкрив новий план щодо ДонбасуВідео

06:15

Путін програє Заходу війну за УкраїнуПогляд

05:40

Смачна закуска на Новий рік 2022 з грибами: готувати всього 7 хвилинВідео

Реклама
05:05

Надія Мейхер в мереживному бюстгальтері з вирізами показала декольте, в якому можна потонути

04:30

Вчені пояснили, чому новорічні ялинки можуть бути небезпечні

03:45

"Знайшли один одного": ексучасників Холостячки запідозрили в романі

03:45

Фінансовий гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Тільцям - обман, Дівам - дивовижне везінняВідео

03:30

Кешбек відійде у минуле: чому українські банки збираються скасувати цю послугуВідео

02:58

Експерти назвали види випічки, які не зашкодять фігурі

00:49

Гороскоп по картах Таро на грудень 2021 для вогняних знаків зодіаку - Овнів, Стрільців, ЛевівВідео

00:30

"Ялинка Януковича в кокошнику": у Мережі жорстко висміяли сукню Неплях на конкурсі Міс Всесвіт 2021

00:22

Гороскоп на сьогодні 3 грудня 2021: Ракам – удача, Левам – збитки, Терезам - щасливий випадокВідео

00:12

Прикмети на 3 грудня: що не можна робити в Проклов день і як не потрапити в бідуВідео

02 грудня, четвер
23:55

Як продукти на вечерю підходять для схуднення - відповідь дієтолога

23:54

Меркель, прощай: канцлер Німеччини пішла з посади під пісню зірки панк-року

23:22

Українців зобов'яжуть викласти кругленьку суму при купівлі авто або квартири

23:05

Економічний паспорт українця: у Слузі народу розповіли, хто отримає грошіВідео

22:46

Країни світу обговорюють впровадження санкцій проти Росії - Кулеба

Реклама
22:28

Сучасність, практичність і дух свята: створюємо новорічний настрій у своєму гніздечкуВідео

22:27

У Сумах 16-річний накинувся на жінку і зґвалтував їїВідео

21:59

У них вірять навіть багатії: які речі привернуть неймовірну удачу і багатство в 2022 роціВідео

21:55

У Кривому Розі на шахті трапився обвал, є жертва

21:29

В Україні відкрили нове родовище газу

21:26

Завалить снігом: на Україну насувається буряВідео

21:21

Експерт розповів, що буде з тілом, якщо їсти ківі щодня

21:16

Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра

20:59

Секрети багатого врожаю: найважливіші і обов'язкові роботи для городника і садівника у грудніВідео

20:49

"Ах, як хочеться увірватися в містечко" - рецензія на фільм "Обитель зла: Ласкаво просимо в Раккун-Сіті"Відео

20:44

Медики розповіли, як коронавірус впливає на роботу серця

20:44

Українська чемпіонка засвітила вражаючу фігуру в одних стрінгах

20:41

Борщовий абсурд, або До чого призведе прагнення депутатів призначити день борщуПогляд

20:37

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2022, щоб залучити в будинок удачу і щастя – за знаками зодіаку

20:26

Наслідки можуть бути жахливими: яким ні в якому разі не повинен бути сніданокВідео

20:19

Сонячне затемнення 4 грудня 2021: що не можна робити і як не накликати біду

20:13

Леся Нікітюк шокувала насолодою від поїдання цукерки Дмитра Гордона: той її подякував

20:09

Під Харковом 13-річний підліток жорстоко вбив 6-річну дівчинкуВідео

19:48

"Зробив Білорусь ворожою": Кулеба висунув звинувачення Лукашенку

19:44

Лікар розповіла, яким людям не можна вживати м'яту

Реклама
19:43

Перший Люблінський трикутник Зеленського: сторони просять світ посилити санкції проти РосіїВідео

19:40

Дуже небезпечно: що станеться з організмом, якщо повністю відмовитися від хлібаВідео

19:37

Гороскоп на 2022 рік для Близнюків: викриття секретів, щасливий випадок та найкращі дніВідео

19:28

Ольга Атанасова та Дар’я Єгоркіна із серіалу Різниця у віці розповіли, як їхній справжній вік впливає на кар’єру та особисте життяВідео

19:18

У Києві впали тарифи на опаленняВідео

19:08

У Києві зносять корпус колишнього заводу Арсенал: з'ясувалося, що побудують

19:00

Моторошна трагедія в Полтаві: у квартирі, замкненій зсередини, загадково померли двоє хлопців

18:43

Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в сонячне затемнення 4 грудняВідео

18:34

Євросоюз вибухнув новими санкціями проти БілорусіВідео

18:19

Названа найвпливовіша королівська особа 2021 року, і це не Єлизавета II

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти