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"Це не буде її вибір": Україна може бути втягнута у мирні переговори – глава МЗС Литви

Альона Вороніна
24 листопада 2023, 06:45
Київ ніколи не обере шлях домовленостей з терористами, але може виникнути ситуація, коли не буде вибору. Є лише один спосіб уникнути цієї ситуації.
Владимир Зеленський, Владимир Путин, Габриелюс Ландсбергис
Україна може бути втягнута у мирні переговори, каже голова МЗС Литви/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрин, Twitter Gabrielius Landsbergis

Україна ризикує мимоволі опинитися втягнутою в мирні переговори з країною-агресоркою Росією, якщо західні партнери не забезпечать українців необхідною кількістю озброєння для боротьби з окупантами.

Київ ніколи не обере шлях домовленостей із терористами, тому Захід повинен допомогти українцям і надати більше озброєння. Про це заявив глава міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у четвер, 23 листопада, передає Bloomberg.

Ландсбергіс наголосив, що недостатня кількість снарядів та ракетних систем в українських військових може поставити Україну в таку ситуацію, коли їй доведеться вести переговори з російськими загарбниками. Він зазначив, що за інших умов Україна ніколи на таке не погодилася б.

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"Це не було б вибором України. Та Україна, яку ми знаємо, і та Україна, якій ми допомагатимемо доти, доки ми дихаємо, ніколи б не обрала переговори з терористами. Але реальність може виявитися саме такою", – сказав він.

Литовський міністр наголосив, що для перемоги над окупантами Києву потрібно більше зброї. У той же час він назвав комічною ситуацію, коли Північна Корея допомагає Москві більше, ніж Євросоюз допомагає Українській державі.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що почався новий наступ на Авдіївку. Росіяни збільшили активність своїх наступальних операцій у районі Авдіївки, приділяючи особливу увагу промисловій зоні коксохімічного заводу, повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Після цього офіцер "Легіону Свободи" майор МВС Максим Морозов розповів, що окупанти атакують Авдіївку з усіх боків й активно працюють в напрямку промзони. Ситуація у місті критична, ворог не полишає спроб оточити Збройні сили.

Нагадаємо, глава Євроради оцінив успіхи України у контрнаступі. ЗСУ змушують Росію відступати на півдні України. Глава Євроради Шарль Мішель підтвердив успіхи України.

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війна в Україні Литва вторгнення Росії мирні переговори з Росією
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