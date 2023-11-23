'Війна зайшла у фазу 'заморозки': на Заході заговорили про 'мирні' переговори між Україною та РФ

Нинішня позиція Словаччини - це припинення вогню в Україні, зазначив Бланар.

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Словаччина пропонує Україні "мирні" переговори з РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 53 окрема механізована бригада

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар під час спільної зі своїм австрійським колегою пресконференції заявив, що настав час для "мирних" переговорів у війні в Україні.

"Словацька Республіка розглядає російську агресію як порушення міжнародного права, і ми готові допомагати Україні, тому що всі хочуть миру, всі хочуть демократії для України і ми всі хочемо, щоб Україна та її територія не зазнавали потрясінь", - сказав міністр, передає Укрінформ.

На його думку, ситуації на фронті стала статичною, війна зайшла у фазу "заморозки", тому настав час для "мирного" рішення.

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"Мирне рішення завжди складне. Але ми повинні сказати, що нам потрібне припинення вогню перед мирними переговорами. Зараз ми бачимо, що конфлікт в Україні триває вже понад 600 днів і не призводить до жодних результатів", - пояснив Бланар.

Він додав, що нинішня позиція Словаччини - це припинення вогню в Україні.

"Ми визнаємо, що військового рішення не існує, і нам потрібен тиск для мирних переговорів, і ми підтримуємо всі мирні переговори… Я ще раз повторюю, що ми виступаємо за мирні переговори. Припинення вогню - це, звичайно, наша позиція, позиція Словацької Республіки", - підкреслив він.

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