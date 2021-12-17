УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

У Шольца не хочуть пов'язувати СП-2 з російською агресією

17 грудня 2021, 17:49

Уряд Німеччини вважає газопровід виключно економічним проектом.

Олаф Шольц
Команда Олафа Шольца прийняла несподівану позицію / Reuters / Fabrizio Bensch

Новий німецький уряд вважає проект Північний потік-2 чисто економічним, не бачачи в ньому "політичної складової".

Про це заявив офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт на брифінгу в п'ятницю, 17 грудня, пише Укрінформ.

"Мова йде про адміністративно-правове питання, яке вирішується відповідно до права і закону, немає ніякого політичного впливу... Все робиться на основі адміністративно-правових критеріїв, і немає зв'язку з якими-небудь іншими речами", - заявив Гебештрайт тим самим відповівши на питання, чи впливає на процес сертифікації газопроводу ситуація навколо України.

За його словами, проект був схвалений на законних підставах.

Спікер також навів висловлювання канцлера Олафа Шольца за результатами саміту ЄС, який раніше заявив, що Північний потік-2 є "проектом приватного сектора, який просунувся до такої міри, що на сьогоднішній день є затверджений газопровід, і залишився вирішити часткове питання щодо того, наскільки він відповідає критеріям енергетичного Закону європейських країн по анбандлінгу".

Реклама

"Це питання влада Німеччини вирішує абсолютно аполітично хоча і консультуються з багатьма людьми, процес триває", - заявив тоді Шольц.

Крім того, він вважає, що це питання не пов'язане з темою обговорення ЄС про недопущення порушення з боку Росії територіальної цілісності України.

"Ми будемо і далі відчувати відповідальність за те, щоб транзит через Україну працював, і щоб сама країна могла добре розвиватися", - додав Шольц.

Тим часом, під час правління Ангели Меркель про газопровід довгий час говорили як про "економічний проект", проте згодом вона сама визнала, що в ньому є "політичний вимір".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський, канцлер ФРН Олаф Шольц і глава Франції Еммануель Макрон досягли домовленості про продовження переговорів щодо Донбасу в рамках нормандського формату і забезпеченні реалізації рішень, який були прийняті за підсумками грудневого саміту в Парижі 2019 року. Лідери трьох держав мають намір вжити реальних заходів для врегулювання конфлікту і закликали Росію до конструктивної роботи в даному напрямку.

Читайте також:

viber
вторгнення Росії Північний потік-2 військова агресія РФ новини України Німеччина
Зараз ви переглядаєте новину «У Шольца не хочуть пов'язувати СП-2 з російською агресією». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найгарніший новорічний манікюр 2022, який схвалить Чорний Водяний ТигрНайгарніший новорічний манікюр 2022, який схвалить Чорний Водяний Тигр Гороскоп на 2022 рік для Близнюків: важливі події і кардинальні зміниГороскоп на 2022 рік для Близнюків: важливі події і кардинальні зміни Смачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецептаСмачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецепта Ретроградна Венера 2021 вдарить по здоров'ю - на що звернути увагуРетроградна Венера 2021 вдарить по здоров'ю - на що звернути увагу Коли день святого Миколая 2021 в Україні: дата, традиції свята та заборони дняКоли день святого Миколая 2021 в Україні: дата, традиції свята та заборони дня
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
18:56

Згоріли 10 автомобілів "швидкої": на Донеччині сталася пожежа у медзакладі

18:42

Тарифи на воду зростуть: українців попередили про подорожчанняВідео

18:35

У Хмельницькому мати хотіла продати свою 15-річну доньку в бордель

18:28

Україна - не союзник і не партнер Росії: у Путіна оголосили про розрив відносин з Києвом

17:54

У Харкові батько розбещував 10-річну доньку і знімав дитячу порнографію

Реклама
17:54

Ультиматум РФ: НАТО вимагає зняти напруженість стосовно України до початку переговорівФотоВідео

17:49

У Шольца не хочуть пов'язувати СП-2 з російською агресієюВідео

17:38

"Велике будівництво": раритетні вантажівки вагою 500 тонн випробували нову об’їзну Дніпра

17:30

Україна поза НАТО і блокада розширення Альянсу: у Байдена відповіли на" велику угоду " Росії і США

17:25

"Худа і нервова": Оля Полякова злякала фанатів хворобливою худорбою

17:13

На Прикарпатті випав чорний сніг: у чому причина аномалії

17:00

А-Банк у режимі онлайн зараховує 1000 грн від держави новости компании

16:44

У Маріїнському парку Києва з'явилася дивна білочка: пристає до людей, поки не доб'ється свого

16:40

"Безграмотні": Мережа регоче через дикі помилки на вуличних табличках у Дніпрі

16:32

Анна Седокова, прикрившись одним лише келихом вина, влаштувала голий сніданок

16:25

В Україні розширили перелік професій з обов'язковою вакцинацією від коронавірусуВідео

16:16

Замість маски - жіночі червоні трусики на обличчі: пасажира вигнали з літака за порушення карантинуВідео

16:12

Прикмети на 18 грудня: що не можна робити в Савін день і як не потрапити в бідуВідео

15:47

ТОВ "Євро-реконструкція" продовжує працювати в штатному режимі актуально

15:40

"Тисяча Зеленського": українці масово витрачають ковідні гроші та скаржаться на проблемиВідео

Реклама
15:34

Задихнулися димом уві сні: у Львові трагічно загинула молода закохана параВідео

15:31

Померла актриса з Іронії долі і Сумки інкасатора

15:26

На ФОПів очікують касові апарати або РРО з 1 січня 2022 року: Рада провалила відстрочкуВідео

14:46

"Мама пила цілодобово, а соцслужби нічого не робили": деталі смерті немовляти під Черкасами

14:38

В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали датуВідео

14:30

Світ Навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров покаже, як вирощують банани на експорт і чим вони небезпечні

13:59

Кожен третій українець готовий до збройного спротиву у разі вторгнення РФ – опитуванняВідео

13:58

Відмова від приєднання до Альянсу України: у РФ опублікували проєкт договору з НАТОФотоВідео

13:21

В Україні почали колоти третю дозу COVID-вакцини: кому рекомендують зробити додаткове щепленняВідео

13:20

"У 5-50 разів запаси менші, ніж потрібно": в СБУ попередили про критичну нестачу вугілля для ТЕС

13:15

Андрій Данилко показав однорічного карапуза - фото з сімейних архівів

13:11

"Велике будівництво": у Херсоні завершується реконструкція аеропортуВідео

13:10

Сутички біля Ради: у центрі Києва протестувальники побилися з поліцієюВідео

13:00

Гороскоп на завтра 18 грудня 2021: Тільцям – щасливі зміни, Близнюкам - вороги, Водоліям - грошіВідео

12:55

Стипендія в 6 тисяч абітурієнтам з Криму та ОРДЛО: кому світять виплати

12:27

Україні загрожують проблеми з опаленням, якщо в лютому на два тижні вдарять морози - ВітренкоВідео

11:59

У НАТО попередили РФ: заплатить величезну ціну за агресію проти УкраїниВідео

11:50

Зірка Сексу у великому місті актор Кріс Нот звинувачений у згвалтуванні двох жінок

11:42

"Омікрон - найсерйозніша загроза охороні здоров'я в світі": заява міністрів "Великої сімки"

11:33

РФ загрожує відключення від SWIFT: Кулеба пригрозив Кремлю новим пакетом жорстких санкційВідео

Реклама
11:32

За 2021-й з України виїхала рекордна за 11 років кількість громадян

11:16

Любовний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Ракам – небезпечні спокуси, Дівам – пристрасний роман, Терезам - кризаВідео

10:57

У РФ пояснили вердикт суду з підтвердженням присутності російських військ на ДонбасіВідео

10:38

"Багаті, як жителі Версаля": у Києві хотіли посипати дороги сіллю з іонами срібла

10:11

Україна готова виконати Мінськ: РФ повинна забезпечити безпеку на Донбасі - КулебаВідео

10:01

"Ви привели за руку війну в Україну": журналіст Скрипін вилаяв Шуфрича в прямому ефіріВідео

09:40

Прикмети на 17 грудня: що не можна робити в день Варвари і як не потрапити в бідуВідео

09:23

Економили на комуналці та загинули: на Тернопільщині мати і син замерзли до смертіВідео

09:11

Риба його мрії: у Дніпрі чоловік виловив 50-кілограмового сома-"людожера"

09:10

Омікрон на порозі: чи є приводи для панікиПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти