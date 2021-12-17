У Шольца не хочуть пов'язувати СП-2 з російською агресією

Команда Олафа Шольца прийняла несподівану позицію / Reuters / Fabrizio Bensch

Новий німецький уряд вважає проект Північний потік-2 чисто економічним, не бачачи в ньому "політичної складової".

Про це заявив офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт на брифінгу в п'ятницю, 17 грудня, пише Укрінформ.

"Мова йде про адміністративно-правове питання, яке вирішується відповідно до права і закону, немає ніякого політичного впливу... Все робиться на основі адміністративно-правових критеріїв, і немає зв'язку з якими-небудь іншими речами", - заявив Гебештрайт тим самим відповівши на питання, чи впливає на процес сертифікації газопроводу ситуація навколо України.

За його словами, проект був схвалений на законних підставах.

Спікер також навів висловлювання канцлера Олафа Шольца за результатами саміту ЄС, який раніше заявив, що Північний потік-2 є "проектом приватного сектора, який просунувся до такої міри, що на сьогоднішній день є затверджений газопровід, і залишився вирішити часткове питання щодо того, наскільки він відповідає критеріям енергетичного Закону європейських країн по анбандлінгу".

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"Це питання влада Німеччини вирішує абсолютно аполітично хоча і консультуються з багатьма людьми, процес триває", - заявив тоді Шольц.

Крім того, він вважає, що це питання не пов'язане з темою обговорення ЄС про недопущення порушення з боку Росії територіальної цілісності України.

"Ми будемо і далі відчувати відповідальність за те, щоб транзит через Україну працював, і щоб сама країна могла добре розвиватися", - додав Шольц.

Тим часом, під час правління Ангели Меркель про газопровід довгий час говорили як про "економічний проект", проте згодом вона сама визнала, що в ньому є "політичний вимір".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський, канцлер ФРН Олаф Шольц і глава Франції Еммануель Макрон досягли домовленості про продовження переговорів щодо Донбасу в рамках нормандського формату і забезпеченні реалізації рішень, який були прийняті за підсумками грудневого саміту в Парижі 2019 року. Лідери трьох держав мають намір вжити реальних заходів для врегулювання конфлікту і закликали Росію до конструктивної роботи в даному напрямку.

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