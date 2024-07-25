У РФ свій підступний план: чому Кремлю невигідний навіть Трамп як президент США

Політичний аналітик Олександр Кочетков хоче розколоти все НАТО.

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Путіну не вигідний ні Байден, ні Трамп на посаді президента / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента, скріншот із відео

У США тривають президентські перегони, але Москві не був би вигідний ні Байден, ні Трамп. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

Він стверджує, що саме розкол між США і Європою - це єдине, чого хоче Росія.

"І вона всіляко сприяє цьому. Зокрема, вона активно працює в інформаційному полі, нав'язуючи в США думку про те, що головним для американців є те, що відбувається в США, а Європа і війна в Європі американців не повинні турбувати", - сказав Кочетков. відео дня

Розкол між США і Європою допоміг би Кремлю домогтися руйнування НАТО.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков - аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" та заступник керівника пресслужби президента України.

Вибори у США - що слід знати

Вибори у США відбудуться восени 2024 року. І хоча передвиборчого часу для агітації залишилося мало, влітку ситуація різко змінилася - з перегонів після невдалих дебатів із Трампом вийшов чинний президент Джо Байден.

Відхід Байдена був насамперед пов'язаний із занепокоєнням щодо його здоров'я. Унаслідок цього Байден підтримав висунення в кандидати своєї віцепрезидентки Камали Гарріс. Згідно з останніми соцопитуваннями, Гарріс не лише не відстає у відсотковому співвідношенні від Трампа, а й обігнала його.

Сама Гарріс була рішуче налаштована виграти номінацію від Демократичної партії на балотування на пост кандидата в президенти. Також політикиня заявила, що своїм жестом Байден показав, що він, як завжди, насамперед думав не про себе, а про американський народ.

Уже 25 липня Гарріс офіційно заявила, що стала кандидатом у президенти США.

Вибори президента США 2024 року Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

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