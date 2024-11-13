'Без логіки': Подоляк зробив заяву про закінчення війни та вибори в Україні

Росія не демонструє готовності до переговорів і продовжує висувати ультимативні вимоги, зазначив Михайло Подоляк.

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Подоляк розставив крапки над "і" у питанні виборів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Головні тези Подоляка:

В Україні немає передумов для проведення виборів

Публікації західних ЗМІ про можливість припинення вогню чи вибори часто базуються на анонімних джерелах без логічного обґрунтування

В таких матеріалах пропонується змусити Україну до поступок, замість того, щоб тиснути на агресора

В Україні наразі немає жодних передумов для проведення виборів. Війна продовжується з високою інтенсивністю, а реальних намірів Росії до переговорів немає. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Радіо NV, коментуючи статтю видання The Economist про можливість припинення вогню в Україні 20 січня та вибори 25 травня.

За його словами, західні ЗМІ часто поширюють якусь інформацію з посиланням на анонімні джерела, але не пояснюють, чому має так статися.

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"Війна сьогодні знаходиться у гарячій фазі, як і рік тому... Війна високої інтенсивності... Ніяких справжніх намірів йти на переговорні процеси у РФ немає. Вони продовжують наполягати на ультимативних вимогах, тобто, Україна має позбутися не тільки території, але й суб'єктності, суверенності. Не бачу підстав для того, щоб вже говорити про початок якогось політичного сезону чи процесу як такого", - сказав Подоляк.

Він також підкреслив, що міжнародні партнери повинні розуміти реальну ситуацію, де Росія не демонструє готовності йти на поступки, а продовжує агресію.

Подоляк зазначив, що публікації західних ЗМІ про замороження війни чи початок переговорів часто не мають логічного обґрунтування. Він зауважив, що в таких матеріалах завжди фігурує теза про те, що Україну потрібно змусити до поступок, замість того, щоб тиснути на агресора.

"Все це завжди з посиланням на анонімні джерела і завжди без логіки. Тому що... усі ці матеріали побудовані на тому, що треба Україну до чогось змусити, що Україна має піти на якісь поступки... Вони навіть самі не розуміють, навколо чого вони все це вибудовують. Всі ці публікації говорять про те, що треба зупинити війну тільки за рахунок країни, на яку напали. Тобто, Україну треба змусити припинити спротив", - наголосив Подоляк.

Радник керівника ОП вважає таку позицію аморальною. Подоляк зазначив, що вона перекладає відповідальність за зупинення війни на країну-жертву, а не на агресора.

Вибори в Україні - новини за темою

Нагадаємо, у виданні The Economist вийшов матеріал, у якому стверджується, що у Києві обговорюють дві дати: 20 січня 2025 року, дата інавгурації Трампа, перший момент для будь-якого можливого припинення вогню і скасування військового стану, і 25 травня, найраніша дата виборів. Водночас там зазначають, що президент Володимир Зеленський має лише один спосіб зберегти чисту репутацію — відмовитися від боротьби за владу і не брати участь у майбутніх виборах.

В Україні справді тривають обговорення можливих дат проведення виборів. Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президентські вибори в Україні можуть відбутися лише після завершення війни.

Як повідомляв Главред, президент розглядає можливість проведення виборів в Україні у 2025 році. Вони можуть стати важливим етапом для консолідації влади Зеленського, зважаючи на зниження його рейтингів серед виборців.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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