Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Без логіки": Подоляк зробив заяву про закінчення війни та вибори в Україні

Руслана Заклінська
13 листопада 2024, 17:33
473
Росія не демонструє готовності до переговорів і продовжує висувати ультимативні вимоги, зазначив Михайло Подоляк.
'Без логіки': Подоляк зробив заяву про закінчення війни та вибори в Україні
Подоляк розставив крапки над "і" у питанні виборів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Головні тези Подоляка:

  • В Україні немає передумов для проведення виборів
  • Публікації західних ЗМІ про можливість припинення вогню чи вибори часто базуються на анонімних джерелах без логічного обґрунтування
  • В таких матеріалах пропонується змусити Україну до поступок, замість того, щоб тиснути на агресора

В Україні наразі немає жодних передумов для проведення виборів. Війна продовжується з високою інтенсивністю, а реальних намірів Росії до переговорів немає. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Радіо NV, коментуючи статтю видання The Economist про можливість припинення вогню в Україні 20 січня та вибори 25 травня.

За його словами, західні ЗМІ часто поширюють якусь інформацію з посиланням на анонімні джерела, але не пояснюють, чому має так статися.

відео дня

"Війна сьогодні знаходиться у гарячій фазі, як і рік тому... Війна високої інтенсивності... Ніяких справжніх намірів йти на переговорні процеси у РФ немає. Вони продовжують наполягати на ультимативних вимогах, тобто, Україна має позбутися не тільки території, але й суб'єктності, суверенності. Не бачу підстав для того, щоб вже говорити про початок якогось політичного сезону чи процесу як такого", - сказав Подоляк.

Він також підкреслив, що міжнародні партнери повинні розуміти реальну ситуацію, де Росія не демонструє готовності йти на поступки, а продовжує агресію.

Подоляк зазначив, що публікації західних ЗМІ про замороження війни чи початок переговорів часто не мають логічного обґрунтування. Він зауважив, що в таких матеріалах завжди фігурує теза про те, що Україну потрібно змусити до поступок, замість того, щоб тиснути на агресора.

"Все це завжди з посиланням на анонімні джерела і завжди без логіки. Тому що... усі ці матеріали побудовані на тому, що треба Україну до чогось змусити, що Україна має піти на якісь поступки... Вони навіть самі не розуміють, навколо чого вони все це вибудовують. Всі ці публікації говорять про те, що треба зупинити війну тільки за рахунок країни, на яку напали. Тобто, Україну треба змусити припинити спротив", - наголосив Подоляк.

Радник керівника ОП вважає таку позицію аморальною. Подоляк зазначив, що вона перекладає відповідальність за зупинення війни на країну-жертву, а не на агресора.

Вибори в Україні - новини за темою

Нагадаємо, у виданні The Economist вийшов матеріал, у якому стверджується, що у Києві обговорюють дві дати: 20 січня 2025 року, дата інавгурації Трампа, перший момент для будь-якого можливого припинення вогню і скасування військового стану, і 25 травня, найраніша дата виборів. Водночас там зазначають, що президент Володимир Зеленський має лише один спосіб зберегти чисту репутацію — відмовитися від боротьби за владу і не брати участь у майбутніх виборах.

В Україні справді тривають обговорення можливих дат проведення виборів. Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президентські вибори в Україні можуть відбутися лише після завершення війни.

Як повідомляв Главред, президент розглядає можливість проведення виборів в Україні у 2025 році. Вони можуть стати важливим етапом для консолідації влади Зеленського, зважаючи на зниження його рейтингів серед виборців.

Читайте також:

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні президентські вибори в Україні Михайло Подоляк мирні переговори з Росією
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Демобілізація обмежено придатних осіб до 25 років: у Раді відбулося голосування

Демобілізація обмежено придатних осіб до 25 років: у Раді відбулося голосування

19:39Україна
Влупить -6 і буде сильний сніг: синоптики приголомшили прогнозом погоди

Влупить -6 і буде сильний сніг: синоптики приголомшили прогнозом погоди

19:28Синоптик
Переговори щодо закінчення війни: Трамп призначить спецпредставника з питань України – ЗМІ

Переговори щодо закінчення війни: Трамп призначить спецпредставника з питань України – ЗМІ

19:17Світ
Реклама

Популярне

Більше
Колишня дружина Узєлкова прийняла рішення і зробила заяву - деталі

Колишня дружина Узєлкова прийняла рішення і зробила заяву - деталі

Легше, ніж здається: як відрізнити натуральне вершкове масло від підробки

Легше, ніж здається: як відрізнити натуральне вершкове масло від підробки

З чого роблять крупу кускус: спосіб виготовлення продукту здивує багатьох

З чого роблять крупу кускус: спосіб виготовлення продукту здивує багатьох

Бронювання від мобілізації: у Міноборони зробили важливу заяву

Бронювання від мобілізації: у Міноборони зробили важливу заяву

У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні: до чого тут Трамп

У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні: до чого тут Трамп

Останні новини

20:05

Приголомшлива головоломка з морозивом: лише одиниці знайдуть 3 пусті ріжки за 30 секунд

20:00

Після звинувачень у невірності: Нікітюк "замаскувалася" та змінила імідж

19:58

Святковий одяг на Новий рік: чи варто діставати найкращу сукню з гардеробу

19:39

Демобілізація обмежено придатних осіб до 25 років: у Раді відбулося голосування

19:28

Влупить -6 і буде сильний сніг: синоптики приголомшили прогнозом погоди

Якщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - КорольчукЯкщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - Корольчук
19:17

Переговори щодо закінчення війни: Трамп призначить спецпредставника з питань України – ЗМІ

19:10

"20 січня закінчиться війна": це вже просто не смішноПогляд

18:59

Меланія Трамп готується порушити правило першої леді - ЗМІ

18:42

"Для Росії закон не писаний": Жданов назвав два варіанти завершення війни

Реклама
18:38

Трамп і Байден зустрілись у Білому домі: про що вони говоритимуть

18:23

РФ будуть "обнуляти": у Зеленського розкрили подробиці переговорів із Трампом

18:19

У 2025 році може піднятись тариф на передачу електроенергії: що відомо

18:10

Яке створіння на Землі не пʼяніє від алкоголю: вчені розкрили справжній феномен

17:37

Активний наступ почався: в ЗСУ розповіли про загострення і хід боїв на Півдні

17:33

"Без логіки": Подоляк зробив заяву про закінчення війни та вибори в Україні

17:13

У Сеулі розкрили деталі бойових дій військових КНДР проти армії України

17:09

Можуть здаватись абсолютно чистими: 5 речей, які ви забуваєте прати частіше

17:05

Виявився "ходоком": названо ім'я "причини" розлучення Г'ю Джекмана - ЗМІ

16:57

У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік: принесуть успіх, щастя та удачуВідео

16:33

Чим відрізняються 2 зображення хлопчика: тільки найрозумніший знайде усі відмінності

Реклама
16:28

Енергетичний піт-стоп: чому в Україну повернулися відключення світла

16:26

У НАТО назвали умову введення військ в Україну і пригрозили "викинути" росіян

16:02

"Це зрада": молодий бойфренд Нікітюк влаштував ведучій сцену ревнощів

15:59

Звідки пішла традиція ставити ялинку на Новий рік: коли наряджати ялинку 2024Відео

15:55

Які "плани" можуть бути у Путіна і Трампа на Україну: Жданов дав неочікуваний прогнозЕксклюзив

15:43

Як на місяць позбутися пилу в будинку: допоможе копійчаний чудо-спрей

15:40

"Настали чорні дні": Трамп може почати серйозно тиснути на Україну - Жданов

15:33

Не переконати: 5 найупертіших знаків зодіаку

15:12

США не дадуть Україні Tomahawk: Жданов пояснив, як Путін "кинув" Трампа

14:50

Трамп хоче створити буферну зону в Україні: у Пентагоні неочікувано відреагували

14:50

Бої на стику трьох областей: чи може РФ розпочати великий наступ - Братчук

14:40

Розформування ТЦК і створення з них бригад: у ТЦК оцінили ініціативу депутатів

14:28

Для мами, у якої є все: безпрограшні ідеї подарунків на Різдво

14:21

Не варті й 10 тисяч: путініст Сосєдов красиво опустив усю російську естраду

14:10

Як забрати подряпини з меблів назавжди: декілька корисних лайфхаків

14:10

Симпатяга з популярного серіалу: названо найсексуальнішого чоловіка 2024 року

14:00

Шикарний салат на Новий рік 2025: його розметуть усі, а Змія оцінить рецептВідео

13:57

"Катастрофічний урожай": українців попередили про ріст цін на популярний овоч

13:56

Помер легендарний голлівудський актор, який грав королівські ролі

13:46

США вперше підтвердили участь військ КНДР в боях проти України: що відомо

Реклама
13:41

Що буде якщо не промивати рис: робити так треба не завжди

13:33

Заморозка війни після перемоги Трампа найімовірніша, за кілька років РФ знову піде в бій – Жданов

13:10

"Росіяни вбивають своїх громадян": в ЗСУ розповіли, як РФ обстрілює Курщину

13:09

Це моє спасіння: Дар’я Петрожицька розповіла про своїх близьких подруг серед зірок

13:08

Смачно, як у мами: рецепт ідеальної квашеної капустиВідео

12:57

Війна проти України збагачує найбідніші регіони РФ: WSJ розкрило вражаючі втрати

12:51

Бив "Калібрами" по Одесі та Вінниці: СБУ ліквідувала топ-військового ЧФ РФ - ЗМІ

12:43

Від Алтаю до Саратова: Казахстан захотів повернути землі РФ у свій склад - заява

12:30

Активіст Жернаков, будучи суддею, захищав режим Януковича та приймав рішення проти Майдану – ЗМІ

12:24

"Тисячу Зеленського" отримають не всі: коли прийдуть кошти і як їх витратитиВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти