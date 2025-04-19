Угода про копалини не пов'язана з припиненням вогню: у Держдепі зробили гучну заяву

Вашингтон не має наміру "місяцями чи роками" зволікати з процесом врегулювання війни в Україні.

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Угода про копалини не пов'язана з припиненням вогню, заявили у Держдепі США/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, depositphotos.com/ua, скрін з відео

Основні тези речниці Держдепу США:

Угода про копалини не пов'язана з припиненням вогню

США не хочуть "місяцями чи роками" зволікати з процесом врегулювання війни в Україні

США можуть вийти з переговорного процесу, якщо "сторони не виявлять готовності до співпраці"

Угода про корисні копалини, яку зараз обговорюють і планують підписати Україна і США, не пов'язана з процесом врегулювання війни в Україні.

Про це заявила речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс в ефірі Fox Business. Вона наголосила, що ці два процеси переговорів йдуть окремо.

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"Це щось окреме. Воно не стосується переговорів про припинення вогню і не є частиною домовленостей, спрямованих на припинення цієї катастрофи", – зазначила посадовиця.

Водночас вона заявила, що США не мають наміру "місяцями чи роками" зволікати з процесом врегулювання війни в Україні.

Речниця Держдепу наголосила, що Україна і Росія повинні бути готовими до того, що Сполучені Штати можуть вийти з переговорного процесу, якщо "сторони не виявлять готовності до співпраці".

"Війна повинна закінчитися. Держсекретар сказав, що потрібно лише кілька тижнів, щоб зрозуміти, чи серйозно Росія налаштована на мир. Ми несемо відповідальність перед усім світом. Ми найбільші прихильники України. І наша мета – покласти цьому край… Має бути момент, коли всі розуміють, що нам потрібна кінцева точка. Ми не можемо проводити наради про наради. Це не може тривати місяцями чи роками", – заявила речниця Держдепу.

Також вона наголосила, що під час зустрічі в Парижі 17 квітня європейські партнери "усвідомили необхідність спільних дій", щоб досягнути припинення вогню.

За словами Брюс, США зараз відчувають "значний ентузіазм" щодо завершення війни в Україні.

Речниця Держдепу США Теммі Брюс сказала, що угода про копалини не пов'язана з припиненням вогню/скрін

Дивіться відео із заявою Теммі Брюс:

Що передбачає рамкову угоду між США та Україною щодо корисних копалин/ Інфографіка: Главред

Угода про корисні копалини між Україною і США – останні новини

Як повідомляв Главред, Україна і США підписали меморандум про копалини. У четвер, 18 квітня, українська та американська сторони підписали меморандум, що підтверджує спільне прагнення укласти взаємовигідну угоду про економічне партнерство між двома країнами. Українська та американська команди готують створення Фонду інвестицій у відновлення України.

Пізніше з'явився повний текст документа. Мінекономіки України оприлюднило повний текст меморандуму зі США щодо угоди про економічне партнерство.

У меморандумі йдеться про те, що угода відкриватиме можливості для інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та США.

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