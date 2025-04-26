Україна і США мають серйозні розбіжності щодо умов угоди про припинення війни – CNN

Між Вашингтоном і Києвом зберігаються серйозні розбіжності щодо умов мирної угоди з РФ.

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CNN назвав серйозні розбіжності між Україною і США щодо угоди з РФ/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Україна і США мають серйозні розбіжності щодо умов мирної угоди з РФ

Україна вимагає гарантій безпеки не тільки від Європи, а й від США

Також для України є неприйнятною пропозиція США визнати контроль Росії над Кримом

Між Україною і Сполученими Штатами Америки залишаються серйозні розбіжності щодо умов рамкової мирної угоди з країною-агресоркою Росією.

Основними темами, навколо яких виникли найбільші суперечності, є безпекові гарантії для України і позиція США щодо визнання контролю Росії над Кримом. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, близьке до українського уряду, яке ознайомилося з обома варіантами угоди.

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За словами джерела, Вашингтон і Київ мають протилежні позиції щодо ключових аспектів майбутньої рамкової угоди про припинення війни.

Україна вимагає гарантій безпеки не тільки від Європи, а й від США. Проте початковий варіант запропонованої Сполученими Штатами угоди передбачав, що надійні безпекові гарантії будуть надходити тільки від Європи.

Крім цього, для України є неприйнятною пропозиція США визнати контроль Росії над Кримом.

Також Україна наполягає на тому, щоб після припинення вогню обговорити питання утримання Росією територій, які країна-агресорка захопила з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Представнику Дональда Трампа з українського питання Кіту Келлогу передали контрпропозицію України, яку підписали також Франція, Велика Британія і Німеччина. У документі в першу чергу наголошується на необхідності безумовного припинення вогню з обох сторін – Київ наголошує, що це є головною вимогою України перед тим, як починати будь-які інші дії.

"Водночас Україна загалом погодилася з низкою положень початкового американського плану, зокрема: поступовим зняттям санкцій проти Росії, запроваджених із 2014 року, після реалізації мирного плану; відмовою України від вступу до НАТО; замороженням лінії фронту; поверненням контролю над територією навколо Запорізької атомної електростанції", – зазначило джерело.

При цьому джерело видання наголосило, що вже є величезним кроком з боку України те, що вона готова говорити про території.

"Але якщо Трамп не вважає це значною поступкою, то це проблема", – сказало джерело.

Переговори щодо завершення війни в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп знову звинуватив Україну в початку війни та поставив крапку у питанні Криму. Трамп зазначив, що заяви України щодо вступу до НАТО стали причиною повномасштабного вторгнення РФ та пояснив свої слова про закінчення війни за 1 день.

Також раніше повідомлялося, що РФ може відновити прямі переговори з Україною – про що домовились Путін і Віткофф. В Кремлі розкрили деталі переговорів Путіна із спецпредставником Трампа.

Нагадаємо, Зеленський відповів Трампу чи визнає Україна окуповані території російськими. Президент Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично тимчасово окуповані території російськими, зокрема, це стосується Криму.

Також раніше Зеленський зробив заяву про наближення тиші для України. Президент заявив, що найближчими днями відбудуться вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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