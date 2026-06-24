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Чому Трамп різко змінив позицію щодо України: експерт розкрив справжні причини

Дар'я Пшеничник
24 червня 2026, 17:38
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Трамп та його оточення почали розглядати російсько-українську війну як головний майданчик для свого майбутнього геополітичного тріумфу.

Чому Трамп різко змінив позицію щодо України: експерт розкрив справжні причини
Чому Трамп змінив свою позицію щодо України / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головне з новини:

відео дня
  • Трамп підтримує тих, хто перемагає на полі бою
  • Війна в Україні - шанс Трампа на тріумф
  • Кремль втрачає ілюзії щодо "союзництва" з лідером США

Нещодавній саміт G7 продемонстрував не лише непохитність західної підтримки Києва, а й помітний розворот у риториці американської адміністрації Дональда Трампа. Сигнали, які пролунали з Вашингтона, змусили серйозно нервувати Кремль, де раніше наївно вважали очільника Білого дому своїм безальтернативним союзником.

В інтерв’ю Главреду керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович пояснив, чому публічна позиція Трампа хитнулася в бік України та який прагматичний розрахунок стоїть за цією зміною маятника.

Синдром "гри на боці сильного"

За словами експерта, нинішня поведінка Дональда Трампа - це не раптове прозріння, а тверезий політичний розрахунок, заснований на зміні реалій на полі бою. Росія втратила колишню впевненість, а Україна довела свою здатність ефективно тримати удар та контратакувати.

Для Трампа, який будує свій імідж на концепції тотального успіху, це стало вирішальним фактором. Ігор Рейтерович підкреслює:

"Коли Трамп став президентом, він вважав, що Україна програє. А Трамп - це людина, яка хоче бути на боці переможців. Як, в принципі, і будь-яка інша людина, він більше схильний працювати й підтримувати тих, хто перемагає або досягає певних успіхів".

Іранський тупик та пошук "великого тріумфу"

За словами експерта, другим потужним стимулом для перегляду стратегії Білого дому став брак гучних зовнішньополітичних перемог в інших регіонах. Зокрема, ситуація навколо Ірану, попри всі зусилля Вашингтона, далека від тріумфальної, а нові загрози блокування Ормузької протоки лише додають головного болю адміністрації США.

Як зазначає Рейтерович, саме тому Трамп та його оточення почали розглядати російсько-українську війну як головний майданчик для свого майбутнього геополітичного тріумфу. Оскільки повномасштабне вторгнення почалося до повернення Трампа в Овальний кабінет, його успішне завершення стане його особистою історичною заслугою.

Політолог зазначає, що Трамп прагне отримати швидкий і вагомий результат уже найближчим часом, керуючись внутрішньополітичним календарем Сполучених Штатів:

"Мені здається, саме з цим і пов’язана його певна зміна риторики. Тобто зараз він, ймовірно, розмірковує над варіантом: "Давайте завершимо війну, і я маю встигнути зробити це до листопада, щоб використати це перед проміжними виборами в США"".

У підсумку, Москва опинилася в пастці власних ілюзій: Трамп не збирається дарувати Путіну перемогу, якщо вона шкодитиме його власному політичному рейтингу. Натомість Білий дім шукає сценарій, де саме Америка (і особисто Трамп) виступить у ролі головного архітектора миру на вигідних для себе умовах.

Трамп про ідею зустрічі Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив пропозицію українського лідера Володимира Зеленського щодо проведення особистих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Виступаючи в Білому домі, Трамп заявив, що прямий контакт між керівниками двох держав може стати важливим кроком на шляху до пошуку варіантів врегулювання конфлікту. На його думку, ініціатива щодо проведення такої зустрічі заслуговує на серйозний розгляд і здатна надати нового імпульсу дипломатичним зусиллям.

Чому Трамп різко змінив позицію щодо України: експерт розкрив справжні причини
Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Позиція Трампа щодо України - останні новини

Як писав Главред, після саміту G7 у Франції президент США Дональд Трамп заявив, що очікує змін у питанні російсько-української війни найближчим часом, а також висловив переконання, що й Київ, і Москва прагнуть знайти шлях до припинення бойових дій, хоча поки що не бачать механізму для цього.

Трамп також заявляв, що після завершення конфлікту навколо Ірану адміністрація США має намір приділити більше уваги питанню припинення війни між Україною та Росією.

Як пише Politico, Трамп, ймовірно, готовий посилити тиск на Кремль з метою припинення війни в Україні. Глава Білого дому також потребує допомоги союзників для стабілізації рамкової угоди про припинення вогню з Іраном. Зазначається, що контури угоди починають вимальовуватися.

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Про персону: Ігор Рейтерович

Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму
Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА".

У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України".

Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

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