Битва фаворитів Євробачення-2026 у першому півфіналі: як виступили потенційні переможці

Марія Тупік
12 травня 2026, 22:51
12 травня у Відні відбудеться перший півфінал Євробачення-2026.
Євробачення 2026 / Колаж Главред, фото eurovision.com, instagram.com/lindalampeniusofficial

У вівторок, 12 травня, у Відні проходить перший півфінал Євробачення-2026. За право потрапити до фіналу боротимуться представники 15 країн.

Серед головних фаворитів Євробачення у 2026 році букмекери називають фінський дует Лінди Лампеніус і Пете Паркконена, а також грецького виконавця Akylas.

Главред розповість, як виступили можливі переможці Євробачення 2026.

Фаворити першого півфіналу Євробачення

Напередодні старту "Євробачення-2026" головними претендентами на перемогу букмекери вважали представників Фінляндії. Фінський дует представить емоційну поп-композицію Liekinheitin (Вогнемет) з яскравими скрипковими партіями.

Водночас, після перших репетицій у віденській арені Wiener Stadthalle різко зросли шанси грецького виконавця Akylas із треком "Ferto" ("Принеси"). Його номер поєднує етно-поп, реп і техно-денс, вирізняючись яскравою та еклектичною постановкою.

Як раніше писав Главред, чому саме Фінляндії пророкують перемогу на Євробаченні.

Український продюсер Ігор Кондратюк розкрив секрет незмінного успіху України на Євробаченні. На його думку, постійна присутність наших артистів у фіналі — це не випадковість, а результат потужної підтримки європейського глядача.

Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

