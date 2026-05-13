Хто вийшов у фінал Євробачення-2026: аутсайдер букмекерів увірвався в топ

Ви дізнаєтеся:
- Відбувся перший півфінал Євробачення-2026
- Хто пройшов до фіналу Євробачення
Сьогодні, 12 травня, у Відні відбувся перший півфінал Євробачення 2026. Після 17 яскравих виступів професійне журі та голосування глядачів у прямому ефірі визначили перших фіналістів конкурсу.
Як голосують у півфіналах Євробачення 2026
Цього року до структури голосування півфіналів повернулися національні журі, які тепер визначатимуть долю учасників. Подібний формат уже застосовувався у період з 2010 по 2022 роки, але тепер до складу кожної комісії входять сім осіб, двоє з яких обов’язково мають бути віком від 18 до 25 років.
Для глядачів істотних змін не відбулося — єврофани з країн-учасниць першого півфіналу віддали свої голоси через офіційний додаток, SMS-голосування та сайт Євробачення. Україна не могла голосувати, адже представниця нашої країни LELEKA виступатиме у другому півфіналі конкурсу.
Які країни пройшли до фіналу Євробачення 2026
Першими фіналістами Євробачення 2026 стали:
- Греція
- Фінляндія
- Бельгія
- Швеція
- Молдова
- Ізраїль
- Сербія
- Хорватія
- Литва
- Польща
Несподівано у фіналі опинилася Бельгія, якій букмекери пророкували лише 14 місце в рейтингу. Вона замінила Португалію, яка не кваліфікувалася до фіналу попри прогнози.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Євробачення 2026 — останні новини
Раніше Главред повідомляв, що LELEKA поділилася подробицями про жорсткий регламент конкурсу. Вона натякнула на необхідність ретельно фільтрувати висловлювання, що стосуються найгостріших і найболючіших для українського суспільства тем.
Також виступ фаворитів букмекерів із Фінляндії в першому півфіналі Євробачення ознаменувався інцидентом. Лінда Лампеніус і Пете Паркконен настільки віддалися виконанню своєї композиції, що скрипка віртуозки буквально не витримала експресії номера.
Вас може зацікавити:
- "Злякалася": схудлий Меладзе чесно показав, як виглядає зараз
- Євробачення 2026: онлайн-трансляція першого півфіналу
- Битва фаворитів Євробачення 2026 у першому півфіналі: як виступили можливі переможці
Євробачення-2026
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред