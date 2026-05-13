Хто вийшов у фінал Євробачення-2026: аутсайдер букмекерів увірвався в топ

Христина Трохимчук
13 травня 2026, 00:21
Стали відомі результати голосування першого півфіналу "Євробачення-2026".
Фіналісти Євробачення 2026
Фіналісти Євробачення 2026

Ви дізнаєтеся:

  • Відбувся перший півфінал Євробачення-2026
  • Хто пройшов до фіналу Євробачення

Сьогодні, 12 травня, у Відні відбувся перший півфінал Євробачення 2026. Після 17 яскравих виступів професійне журі та голосування глядачів у прямому ефірі визначили перших фіналістів конкурсу.

Як голосують у півфіналах Євробачення 2026

Цього року до структури голосування півфіналів повернулися національні журі, які тепер визначатимуть долю учасників. Подібний формат уже застосовувався у період з 2010 по 2022 роки, але тепер до складу кожної комісії входять сім осіб, двоє з яких обов’язково мають бути віком від 18 до 25 років.

Євробачення 2026 — перший півфінал
Євробачення 2026 — перший півфінал

Для глядачів істотних змін не відбулося — єврофани з країн-учасниць першого півфіналу віддали свої голоси через офіційний додаток, SMS-голосування та сайт Євробачення. Україна не могла голосувати, адже представниця нашої країни LELEKA виступатиме у другому півфіналі конкурсу.

Які країни пройшли до фіналу Євробачення 2026

Першими фіналістами Євробачення 2026 стали:

  1. Греція
  2. Фінляндія
  3. Бельгія
  4. Швеція
  5. Молдова
  6. Ізраїль
  7. Сербія
  8. Хорватія
  9. Литва
  10. Польща
Євробачення 2026 — результати першого півфіналу
Євробачення 2026 — результати першого півфіналу

Несподівано у фіналі опинилася Бельгія, якій букмекери пророкували лише 14 місце в рейтингу. Вона замінила Португалію, яка не кваліфікувалася до фіналу попри прогнози.

Євробачення 2026 — останні новини

Раніше Главред повідомляв, що LELEKA поділилася подробицями про жорсткий регламент конкурсу. Вона натякнула на необхідність ретельно фільтрувати висловлювання, що стосуються найгостріших і найболючіших для українського суспільства тем.

Також виступ фаворитів букмекерів із Фінляндії в першому півфіналі Євробачення ознаменувався інцидентом. Лінда Лампеніус і Пете Паркконен настільки віддалися виконанню своєї композиції, що скрипка віртуозки буквально не витримала експресії номера.

