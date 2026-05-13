Хто вийшов у фінал Євробачення-2026: аутсайдер букмекерів увірвався в топ

Стали відомі результати голосування першого півфіналу "Євробачення-2026".

Фіналісти Євробачення 2026

Відбувся перший півфінал Євробачення-2026

Сьогодні, 12 травня, у Відні відбувся перший півфінал Євробачення 2026. Після 17 яскравих виступів професійне журі та голосування глядачів у прямому ефірі визначили перших фіналістів конкурсу.

Цього року до структури голосування півфіналів повернулися національні журі, які тепер визначатимуть долю учасників. Подібний формат уже застосовувався у період з 2010 по 2022 роки, але тепер до складу кожної комісії входять сім осіб, двоє з яких обов’язково мають бути віком від 18 до 25 років.

Для глядачів істотних змін не відбулося — єврофани з країн-учасниць першого півфіналу віддали свої голоси через офіційний додаток, SMS-голосування та сайт Євробачення. Україна не могла голосувати, адже представниця нашої країни LELEKA виступатиме у другому півфіналі конкурсу.

Першими фіналістами Євробачення 2026 стали:

Греція Фінляндія Бельгія Швеція Молдова Ізраїль Сербія Хорватія Литва Польща

Несподівано у фіналі опинилася Бельгія, якій букмекери пророкували лише 14 місце в рейтингу. Вона замінила Португалію, яка не кваліфікувалася до фіналу попри прогнози.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

