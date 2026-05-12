Скрипка не витримала: фаворити Євробачення-2026 зіткнулися з проблемою на сцені

Скрипалька Лінда Лампеніус настільки віддалася пісні, що інструмент не витримав виступу.

Євробачення 2026 — виступ Фінляндії / колаж: Главред, фото: instagram.com, Євробачення, скріншот із відео

Фаворити Євробачення 2026 виступили у півфіналі

Що сталося з інструментом Лінди Лампеніус

Головні фаворити Євробачення-2026, фінський дует Лінди Лампеніус та Пете Паркконена, представили свій номер у першому півфіналі. Під час виступу з інструментом віртуозної скрипальки сталася неприємна ситуація.

Номер дуету з піснею Liekinheitin вийшов вогняним і захоплюючим, підтвердивши їхню потужну заявку на перемогу цього року. Вокал Пете Паркконена чудово поєднувався з віртуозним виконанням Лінди Лампеніус.

Лінда Лампеніус - Фінляндія на Євробаченні 2026 / фото: instagram.com, Євробачення

Однак у той момент, коли скрипалька покинула дальню сцену і наблизилася до свого партнера для кульмінації номера, у кадрі стало помітно, що з інструментом Лінди сталося щось дивне. Швидше за все, музикантка порвала струни. Смичок також "не пережив" номер у півфіналі Євробачення.

Скрипка Лінди Лампеніус / скрін з відео

Незважаючи на проблеми, фаворити першого півфіналу яскраво завершили виступ, підтвердивши свої претензії на кришталевий мікрофон.

Раніше Главред повідомляв, що перед офіційним стартом Євробачення-2026 статус головних фаворитів утримували представники Фінляндії. Фінський дует виступив з експресивною поп-баладою під назвою Liekinheitin, родзинкою якої стали віртуозні скрипкові партії.

Також LELEKA зізналася, що формат конкурсу зобов'язує учасників підписувати конфіденційні документи, деталі яких не можна розголошувати. Ці зобов'язання змушують співачку ретельно зважувати кожне слово під час спілкування із зарубіжною пресою та фанатами.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

