Небезпека зростає: в одному з регіонів України оголосили обов’язкову евакуацію

Оголошено обов’язковий виїзд мешканців із частини міста та прилеглих громад у зв’язку з рішенням обласної влади.

Переселенцям пропонують тимчасове житло в межах області або в інших регіонах з повним супроводом служб

Коротко:

Обов’язкова евакуація в Нікопольському районі

Виїзд 1145 людей, 34 дитини з 28 родин

Охоплено Нікополь, Марганець і громади

У Дніпропетровській області ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію з окремих територій Нікопольщини. Відповідні розпорядження підписано керівництвом області. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, першочергово йдеться про вивезення родин із дітьми з кількох населених пунктів.

Зокрема, виїхати мають мешканці Новокиївки та Іллінки Марганецької міської громади, а також Вищетарасівки Мирівської сільської громади. У цих селах наразі проживають 34 дитини, що входять до складу 28 родин.

Крім того, евакуація стосується частини мешканців міст Марганця та Нікополя. Зокрема, людям необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Загалом під обов’язковий виїзд підпадають 1145 осіб.

Організація евакуації

За словами посадовців, графіки та маршрути евакуації узгоджуються індивідуально з кожною родиною. Водночас усі громадяни мають залишити небезпечні території протягом місяця.

Евакуйовані зможуть тимчасово розміститися як у більш безпечних громадах Нікопольського району, так і в інших районах області чи регіонах України. Організацію перевезення та супровід забезпечуватимуть місцеві органи влади.

Окремо зазначається, що у Нікополі міська влада розглядає механізм компенсації оренди житла для родин з дітьми, які формально підпадають під евакуацію, але вирішать залишитися у межах більш безпечних районів міста. Відповідну ініціативу планують винести на розгляд позачергової сесії міської ради.

Як повідомляв Главред, у Куп’янському районі Харківській області розширюють зону обов’язкової та примусової евакуації. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області за участі представників обласної влади, військових, рятувальників, силових структур та керівників районних військових адміністрацій, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, в п’яти населених пунктах Запорізької області оголошено обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Нагадаємо, що примусову та обовʼязкову евакуацію родин з дітьми оголосили у Запорізькому районі. Жителів селища Малокатеринівка закликали негайно евакуюватися у більш безпечне місце.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

