Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Небезпека зростає: в одному з регіонів України оголосили обов’язкову евакуацію

Руслан Іваненко
13 травня 2026, 00:53
google news Підпишіться
на нас в Google
Оголошено обов’язковий виїзд мешканців із частини міста та прилеглих громад у зв’язку з рішенням обласної влади.
Небезпека зростає: в одному з регіонів України оголосили обов’язкову евакуацію
Переселенцям пропонують тимчасове житло в межах області або в інших регіонах з повним супроводом служб / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Обов’язкова евакуація в Нікопольському районі
  • Виїзд 1145 людей, 34 дитини з 28 родин
  • Охоплено Нікополь, Марганець і громади

У Дніпропетровській області ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію з окремих територій Нікопольщини. Відповідні розпорядження підписано керівництвом області. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, першочергово йдеться про вивезення родин із дітьми з кількох населених пунктів.

Зокрема, виїхати мають мешканці Новокиївки та Іллінки Марганецької міської громади, а також Вищетарасівки Мирівської сільської громади. У цих селах наразі проживають 34 дитини, що входять до складу 28 родин.

відео дня

Крім того, евакуація стосується частини мешканців міст Марганця та Нікополя. Зокрема, людям необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Загалом під обов’язковий виїзд підпадають 1145 осіб.

Організація евакуації

За словами посадовців, графіки та маршрути евакуації узгоджуються індивідуально з кожною родиною. Водночас усі громадяни мають залишити небезпечні території протягом місяця.

Евакуйовані зможуть тимчасово розміститися як у більш безпечних громадах Нікопольського району, так і в інших районах області чи регіонах України. Організацію перевезення та супровід забезпечуватимуть місцеві органи влади.

Окремо зазначається, що у Нікополі міська влада розглядає механізм компенсації оренди житла для родин з дітьми, які формально підпадають під евакуацію, але вирішать залишитися у межах більш безпечних районів міста. Відповідну ініціативу планують винести на розгляд позачергової сесії міської ради.

Що може змусити Путіна завершити війну

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що завершення війни проти України можливе лише через застосування сили.

За його словами, історичний досвід свідчить, що навіть після воєнних поразок російське суспільство суттєво не змінювалося.

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

Водночас він припускає, що у перспективі, після зміни режиму та збереження цілісності Росії, можливе поступове переосмислення державної політики. На його думку, це могло б призвести до трансформації еліт і формування курсу на дипломатію та компроміс на тривалий період.

Евакуація - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Куп’янському районі Харківській області розширюють зону обов’язкової та примусової евакуації. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області за участі представників обласної влади, військових, рятувальників, силових структур та керівників районних військових адміністрацій, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, в п’яти населених пунктах Запорізької області оголошено обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Нагадаємо, що примусову та обовʼязкову евакуацію родин з дітьми оголосили у Запорізькому районі. Жителів селища Малокатеринівка закликали негайно евакуюватися у більш безпечне місце.

Читайте також:

Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Днепропетровщина эвакуация Дніпропетровська область новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Небезпека зростає: в одному з регіонів України оголосили обов’язкову евакуацію

Небезпека зростає: в одному з регіонів України оголосили обов’язкову евакуацію

00:53Війна
РФ готує літаки до вильотів: Ігнат попередив про атаку, що відомо

РФ готує літаки до вильотів: Ігнат попередив про атаку, що відомо

22:39Війна
Євробачення 2026: онлайн-трансляція першого півфіналу

Євробачення 2026: онлайн-трансляція першого півфіналу

22:09Зірки
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини-геймера за 34 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини-геймера за 34 с

Рослина для появи дитини: що варто посадити біля дому для поповнення сім'ї

Рослина для появи дитини: що варто посадити біля дому для поповнення сім'ї

Гороскоп Таро на червень 2026 року: кому випаде рідкісний шанс долі

Гороскоп Таро на червень 2026 року: кому випаде рідкісний шанс долі

Останні новини

00:53

Небезпека зростає: в одному з регіонів України оголосили обов’язкову евакуацію

00:21

Хто вийшов у фінал Євробачення-2026: аутсайдер букмекерів увірвався в топ

00:06

Перезапуск чи вимкнення смартфона: експерти остаточно відповіли, що кращеВідео

12 травня, вівторок
23:16

Скрипка не витримала: фаворити Євробачення-2026 зіткнулися з проблемою на сценіВідео

23:01

Жовте пір’я часнику зникне за лічені дні: яке просте підживлення повертає зелень

80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов
22:51

Битва фаворитів Євробачення-2026 у першому півфіналі: як виступили потенційні переможці

22:39

РФ готує літаки до вильотів: Ігнат попередив про атаку, що відомо

22:22

Навіщо на паркани вішали діряві горщики: секрет давньої української традиції

22:15

"Не маю права говорити": LELEKA зробила заяву щодо правил ЄвробаченняВідео

Реклама
22:09

Євробачення 2026: онлайн-трансляція першого півфіналу

22:02

Помідори швидше ростимуть і не хворітимуть: яка хитрість з поливом допоможе

21:58

"Росія зганьбилася": стало відомо, чому Кремль так боявся 9 травняВідео

21:56

Коли сіяти диню у 2026 році: названо "щасливі" дати для рясного врожаюВідео

21:45

Україною вирушає масштабний проєкт для дітей та родин "Парк Дивотварин" новини компанії

21:32

"Я був шокований": Дантес відреагував на симпатію відомої української актрисиВідео

21:31

Чому не можна сушити телефон у рисі: як популярний міф остаточно знищує гаджет

20:54

Сад буде кишіти кліщами: яку рослину ні в якому разі не можна садити на ділянці

20:36

Не лише впертість: які рідкісні якості роблять Тельців ідеальними партнерами

20:29

Україна втратила видатного діяча сцени: артисту було 75 років

20:17

У Дніпрі обмежать рух електротранспорту: як і коли зміняться маршрути

Реклама
20:00

Росія вдарила по житловому будинку в Кривому Розі: є загиблі та поранені, що відомо

19:53

РФ готує комбіновану атаку по Україні: названо дату і міста під загрозою

19:53

Часткова мобілізація в Білорусі: в РНБО пояснили заяву Лукашенка

19:36

Три знаки зодіаку отримають унікальний шанс змінити своє життя — хто вони

19:33

Як сказати "собутыльник" українською: відповідь здивує багатьох

19:21

Туристка знайшла величезний діамант у парку: вартість каменю вражає

19:16

"Медицина тримається на людях із серцем": Терехов привітав медсестер та медбратів зі святом

19:10

Як Путін готується не до переговорів, а до репресій: Денисенко про сигнали з МосквиПогляд

19:01

Таємні ложі Києва: один документ розкрив, хто реально керував містомВідео

18:59

Українців попередили про небезпеку: які регіони атакує потужний шторм

18:51

Посадка лохини: авторська методика вирощування без траншей та зайвих зусильВідео

18:42

Результат за 3 дні: чим полити огірки та помідори у травні для швидкого росту

18:38

Слово "піжон" вживають помилково - як правильно сказати українськоюВідео

18:33

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні тигреня на стільці за 9 с

18:31

Переговори щодо вступу України до ЄС хочуть відкласти: які дві країни виступили за ідею

18:24

Названо ідеальні країни для людей за датою народження: список здивував

18:07

Великий обласний центр України повністю залишився без води - що сталось

17:55

Лукашенко оголосив мобілізацію в Білорусі і наказав готуватися до війни

17:43

Відбулись пуски ракет: Путін почав погрожувати світу ядерним "Орєшніком" і не тільки

17:37

Меган Маркл може повернутися в кіно: у якому серіалі вона зніметься

Реклама
17:31

Україна та США близькі до укладення історичної угоди щодо дронів - CBS News

17:15

Люди стривожені: колишня продавчиня розкрила правду про секонд-хендиВідео

16:54

"Пів міста зібралося, машини поставали": рибалка в Умані зловив справжнього гігантаВідео

16:49

В Україні майже на третину впали ціни на популярну ягоду - скільки коштує

16:38

Крадуть зріст і додають кілограми: стилістка назвала небезпечні речі у гардеробіВідео

16:33

"Хочу зняти капелюха": син відомого українського актора поповнив лави ЗСУ

16:28

США проведуть розслідування щодо біолабораторій в Україні: що відомо

16:24

70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026": де дивитися півфінали та гранд-фінал

16:11

Набагато давніше за Київ: яке місто офіційно є найстарішим в Україні

16:00

Євро і долар раптово виросте: новий курс валют на 13 травня

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти