Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Стала відома дата візиту Трампа до Китаю: що обговорюватимуть лідери США та КНР

Анна Ярославська
11 травня 2026, 06:48
google news Підпишіться
на нас в Google
Переговори Трампа та Сі торкнуться Ірану, Росії та торговельного конфлікту між країнами.
Трамп, Сі Цзіньпін
Трамп і Сі обговорять питання Ірану та рідкоземельних металів / Колаж: Главред, фото: Білий дім

Ключові факти:

  • Трамп відвідає Китай з державним візитом 13-15 травня
  • Головні теми — Іран, торгівля та підтримка РФ
  • США хочуть тиснути на Пекін через нафту Ірану

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп здійснить державний візит до Китаю 13-15 травня. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ КНР.

У короткому повідомленні зазначається, що Трамп здійснить візит на запрошення лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

відео дня

Візит, за даними китайського відомства, триватиме з 13 по 15 травня.

Офіційне підтвердження з боку Пекіна надійшло вранці 11 травня. Раніше Білий дім повідомляв, що відкрита церемонія та переговори відбудуться у четвер, а візит завершиться у п'ятницю

У березні Трамп заявляв, що США попросили відкласти заплановану зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні "приблизно на місяць" через війну з Іраном.

Що обговорюватимуть Трамп і Сі Цзіньпін

Видання Al Jazeera повідомляє, що основні переговори заплановані на 14 травня, а завершення візиту очікується в п'ятницю. Також зазначається, що пізніше цього року Китай має здійснити відповідний візит до США.

Серед ключових тем переговорів — ситуація навколо Ірану, закупівля Китаєм іранської нафти та торговельні відносини між країнами. Вашингтон звинувачує Пекін у непрямому фінансуванні Ірану через масштабні закупівлі енергоресурсів.

"Іран — найбільший державний спонсор тероризму, а Китай купує 90% їхньої енергії — і таким чином фінансує найбільшого державного спонсора тероризму", — заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

За даними джерел в адміністрації, Трамп може чинити тиск на Китай щодо закупівлі іранської нафти та постачання товарів подвійного призначення до Тегерана. У Пекіні, у свою чергу, відмовляються визнавати американські "односторонні" санкції проти іранського нафтового сектора.

Крім іранського питання, сторони можуть обговорити підтримку Китаєм Росії, торговельні суперечки та постачання рідкоземельних металів, критично важливих для американської технологічної промисловості.

Як очікується, питання Тайваню не зазнає змін — США не планують переглядати свою позицію.

Стала відома дата візиту Трампа до Китаю: що обговорюватимуть лідери США та КНР
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред ​

Останні заяви Трампа про війну в Україні

Як писав Главред, увечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості про триденне перемир'я між Україною та Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, ініціатива була запропонована ним особисто, і обидві сторони погодилися на припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у переговорному процесі за посередництва США та наголосив на пріоритеті звільнення українських військовополонених.

Дональд Трамп вважає, що перемир'я між Росією та Україною може тривати й після 11 травня.

"Можливо. Було б добре. Я б хотів, щоб це припинилося. Росія та Україна — це найгірше, що сталося з часів Другої світової війни з точки зору людських втрат. 25 тисяч молодих солдатів щомісяця. Це божевілля. Тож цілком може бути", — сказав він.

Чому Китаю вигідне продовження війни Росії проти України: думка експерта

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що продовження війни в Україні вигідне для Китаю, адже сприяє підтримці його економіки за рахунок виробництва озброєння та техніки для Росії.

Він зазначає, що попри загальне погіршення економічної ситуації в КНР, бойові дії дозволяють Пекіну частково компенсувати втрати завдяки військовим поставкам. Водночас експерт попереджає, що вже у 2026 році Китай може зіткнутися з відчутними економічними проблемами.

"Європа не хоче торгувати з Китаєм, а цей ринок для нього критично важливий. Тому попереду у китайської економіки непростий період", - вважає Романенко.

Інші новини:

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини США Іран Дональд Трамп Сі Цзіньпін новини Китаю
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вадим Галайчук: Мета України – набуття повного членства в ЄС до 2030 року

Вадим Галайчук: Мета України – набуття повного членства в ЄС до 2030 року

09:00Інтерв'ю
"Почнімо зараз": Нетаньягу заявив про намір звести військову допомогу США до нуля

"Почнімо зараз": Нетаньягу заявив про намір звести військову допомогу США до нуля

08:21Світ
У Кремлі зробили суперечливі заяви щодо закінчення війни з Україною: подробиці

У Кремлі зробили суперечливі заяви щодо закінчення війни з Україною: подробиці

08:18Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 10 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Полуниця буде як з картинки: чим підживити кущі під час активного цвітіння

Полуниця буде як з картинки: чим підживити кущі під час активного цвітіння

Вершинна гниль не зачепить: чим підживити томати через тиждень після висадки

Вершинна гниль не зачепить: чим підживити томати через тиждень після висадки

Китайський гороскоп на завтра, 11 травня: Свиням — шанс, Щурам — поступки

Китайський гороскоп на завтра, 11 травня: Свиням — шанс, Щурам — поступки

Урожай огірків буде рекордним навіть без хімії: достатньо посадити поруч одну рослину

Урожай огірків буде рекордним навіть без хімії: достатньо посадити поруч одну рослину

Останні новини

09:24

Густий туман і потепління: якою буде погода в Одеській області

09:00

Вадим Галайчук: Мета України – набуття повного членства в ЄС до 2030 року

08:49

Що потрібно зробити у свято 12 травня: важливі прикмети

08:21

"Почнімо зараз": Нетаньягу заявив про намір звести військову допомогу США до нуля

08:18

У Кремлі зробили суперечливі заяви щодо закінчення війни з Україною: подробиці

Парад 9 травня став публічним приниженням РФ і викрив страхи Путіна – КоваленкоПарад 9 травня став публічним приниженням РФ і викрив страхи Путіна – Коваленко
06:48

Стала відома дата візиту Трампа до Китаю: що обговорюватимуть лідери США та КНР

06:39

"Патологічні брехуни не змінюються": Невзлін - про заяву ПутінаПогляд

05:11

"Тещина кімната" у квартирах СРСР: навіщо робили загадкове приміщення без вікон

04:30

Переломний етап у житті трьох знаків зодіаку: що для них підготувала доля

Реклама
03:35

Мікрохвильовка стає вчорашнім днем: 5 альтернатив, що змінять правила на кухні

03:17

Три заборони на свято 11 травня: що в жодному разі не можна робити

03:11

Однакові цифри на годиннику: що вони віщують і чи можна їх ігнорувати

00:50

Ризики нової фази війни: де Росія шукає слабкі місця української оборони

10 травня, неділя
23:13

Без шансів для цибулевої мухи: чим ефективно провести обробку часнику у травніВідео

22:58

Насувається Армагеддон: де буде +4 і литимуть грозові дощі

22:30

РФ нікуди не зникне після заморожування: Тишкевич - про "м'яку силу" УкраїниПогляд

21:53

Грабіжникам знадобляться хвилини: експерт назвав схованки, які знаходять першимиВідео

21:26

Поранені у важкому стані: в Одеській області напали на військовослужбовців

20:45

"Можем повторить" більше не працює: експерт оцінив перспективи РФ у війніВідео

20:04

"Путін готовий до зустрічей": Зеленський - про мирні переговориВідео

Реклама
19:19

Що буде з обміном полоненими: Зеленський дав чітку відповідьВідео

19:16

З 11 травня скрутні часи минуть: 4 знаки китайського зодіаку чекає полегшення

19:05

Армія РФ порушила перемир'я: де ситуація найнапруженіша

18:37

Погода у Дніпрі зміниться, місто накриє циклон із грозою — прогноз на тиждень

18:02

Путін уже шукає вихід із війни: з’ясувалися головні проблеми РФ

17:55

Як точно позбутися личинок хруща: найефективніший спосібВідео

17:28

Полуниця буде як з картинки: чим підживити кущі під час активного цвітінняВідео

17:26

Вершинна гниль не зачепить: чим підживити томати через тиждень після висадки

17:25

Який рівень магнітної бурі зараз: прогноз на найближчі дні

16:33

У Кремлі зробили заяву про переговори: коли посланці США можуть приїхати до РФ

16:33

Надзвичайна небезпека: на Житомирщині, попри хорошу погоду, попереджають про загрозу

16:31

Не королева, а Король: куди зникли всі діаманти наймогутнішої жінки Європи

15:38

Фінансовий гороскоп 10–16 травня: Овнам — прибуток, Козерогам — кінець боргів

15:26

Весняні грози накриють Україну: Діденко назвала точні дати

15:21

Урожай огірків буде рекордним навіть без хімії: достатньо посадити поруч одну рослину

14:46

Теплі дні вже близько: сонячна погода повернеться на Тернопільщину

14:41

Любовний гороскоп 11 – 17 травня: Тельцям — впевненість, Скорпіонам — легкість

14:22

Як обрати колір сумки: 5 найтрендовіших поєднань, які зроблять образ дорогимВідео

14:07

"Жалюгідна копія": в Росії вперше показали нову крилату ракету "Герань-5"

14:00

Гороскоп Таро 11–17 травня: Козерогам — прибуток, Ракам — розрив стосунків

Реклама
13:57

Термін — до кінця травня 2026: кому обов’язково потрібно подати заяву на субсидію

13:42

Хто така "ятрівка" в українській мові: значення слова здивує багатьох

13:31

"З Днем матері": українські зірки показали своїх мам у особливий день

12:58

Гороскоп на тиждень 11–17 травня: Близнюкам — прибуток, а Рибам — дорога

12:51

Заправку краще не відкладати: який реальний запас ходу в автоВідео

12:22

"Сироти по шкірі": з’явилося перше відео виступу LELEKA на Євробаченні 2026Відео

12:11

Фіцо передав Путіну послання від Зеленського: як відреагували у Кремлі

12:10

"Це просто вимагання": клієнтам Ощадбанку помилково виставляють борги

11:53

Випаде сніг, а температура впаде до -2: Україну накриє хвиля холоднечі

11:42

Кремль офіційно "переписав" карту України: згадали кордон, якому було 25 роківВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини Черкаси
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти