Стала відома дата візиту Трампа до Китаю: що обговорюватимуть лідери США та КНР

Переговори Трампа та Сі торкнуться Ірану, Росії та торговельного конфлікту між країнами.

Трамп і Сі обговорять питання Ірану та рідкоземельних металів / Колаж: Главред, фото: Білий дім

Ключові факти:

Трамп відвідає Китай з державним візитом 13-15 травня

Головні теми — Іран, торгівля та підтримка РФ

США хочуть тиснути на Пекін через нафту Ірану

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп здійснить державний візит до Китаю 13-15 травня. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ КНР.

У короткому повідомленні зазначається, що Трамп здійснить візит на запрошення лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Візит, за даними китайського відомства, триватиме з 13 по 15 травня.

Офіційне підтвердження з боку Пекіна надійшло вранці 11 травня. Раніше Білий дім повідомляв, що відкрита церемонія та переговори відбудуться у четвер, а візит завершиться у п'ятницю

У березні Трамп заявляв, що США попросили відкласти заплановану зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні "приблизно на місяць" через війну з Іраном.

Що обговорюватимуть Трамп і Сі Цзіньпін

Видання Al Jazeera повідомляє, що основні переговори заплановані на 14 травня, а завершення візиту очікується в п'ятницю. Також зазначається, що пізніше цього року Китай має здійснити відповідний візит до США.

Серед ключових тем переговорів — ситуація навколо Ірану, закупівля Китаєм іранської нафти та торговельні відносини між країнами. Вашингтон звинувачує Пекін у непрямому фінансуванні Ірану через масштабні закупівлі енергоресурсів.

"Іран — найбільший державний спонсор тероризму, а Китай купує 90% їхньої енергії — і таким чином фінансує найбільшого державного спонсора тероризму", — заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

За даними джерел в адміністрації, Трамп може чинити тиск на Китай щодо закупівлі іранської нафти та постачання товарів подвійного призначення до Тегерана. У Пекіні, у свою чергу, відмовляються визнавати американські "односторонні" санкції проти іранського нафтового сектора.

Крім іранського питання, сторони можуть обговорити підтримку Китаєм Росії, торговельні суперечки та постачання рідкоземельних металів, критично важливих для американської технологічної промисловості.

Як очікується, питання Тайваню не зазнає змін — США не планують переглядати свою позицію.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред ​

Останні заяви Трампа про війну в Україні

Як писав Главред, увечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості про триденне перемир'я між Україною та Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, ініціатива була запропонована ним особисто, і обидві сторони погодилися на припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у переговорному процесі за посередництва США та наголосив на пріоритеті звільнення українських військовополонених.

Дональд Трамп вважає, що перемир'я між Росією та Україною може тривати й після 11 травня.

"Можливо. Було б добре. Я б хотів, щоб це припинилося. Росія та Україна — це найгірше, що сталося з часів Другої світової війни з точки зору людських втрат. 25 тисяч молодих солдатів щомісяця. Це божевілля. Тож цілком може бути", — сказав він.

Чому Китаю вигідне продовження війни Росії проти України: думка експерта

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що продовження війни в Україні вигідне для Китаю, адже сприяє підтримці його економіки за рахунок виробництва озброєння та техніки для Росії.

Він зазначає, що попри загальне погіршення економічної ситуації в КНР, бойові дії дозволяють Пекіну частково компенсувати втрати завдяки військовим поставкам. Водночас експерт попереджає, що вже у 2026 році Китай може зіткнутися з відчутними економічними проблемами.

"Європа не хоче торгувати з Китаєм, а цей ринок для нього критично важливий. Тому попереду у китайської економіки непростий період", - вважає Романенко.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

