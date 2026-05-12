РФ готує літаки до вильотів: Ігнат попередив про атаку, що відомо

Українська розвідка фіксує посилену активність російської авіації на аеродромах базування.

Ігнат застеріг, що ситуація може змінитися у будь-який момент

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що українська розвідка спільно з міжнародними партнерами фіксує ознаки можливої підготовки Росії до чергової масованої атаки. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, одним із ключових індикаторів є підвищена активність російської авіації на аеродромах базування, зокрема передислокація тактичної авіації та спорядження літаків озброєнням.

Ігнат зазначив, що така активність спостерігається протягом останніх днів, а точний час можливого удару спрогнозувати неможливо.

"Було багато повідомлень, вони з'являються недарма – є у нас розвідка, дані від партнерів, власні сили розвідки. Фіксується передислокація тактичної авіації, активність на аеродромах базування… Противник заздалегідь зазвичай споряджає борти перед ударом, і така активність спостерігалася днями", – зазначив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ.

Також він наголосив, що ситуація може змінитися у будь-який момент, а потенційний удар можливий у найближчі кілька діб.

"Це може статися будь-коли впродовж найближчих кількох діб. Якби ми знали точну годину сьогодні, про це вже було б оголошено офіційними особами або Повітряними силами", — зазначив речник.

Окремо в Повітряних силах наголошують на критичній важливості дотримання правил безпеки, адже ракети, зокрема балістичні, долітають до цілей за дуже короткий час і є складними для перехоплення через мінімальний час на реагування.

Як писав Главред, військовий експерт та офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров в ефірі Radio NV заявив, що Росія поступово змінює підхід до ракетних ударів по Україні, зменшуючи використання крилатих ракет і роблячи акцент на інших засобах ураження.

За його словами, наразі РФ активніше застосовує балістичне озброєння, а також дедалі більше покладається на ударні безпілотники як на відносно дешевий інструмент завдання шкоди.

Крамаров також звернув увагу на складнощі з використанням ракет Х-101 через проблеми з літаками-носіями Ту-95. Окремо він зазначив, що Росія ще наприкінці 2025 року перебудовувала свій ВПК під виробництво компонентів для балістичних ракет, а ракети систем ППО С-300 і С-400 все частіше використовуються для ударів по землі, що пов’язано з дефіцитом інших засобів ураження.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ввечері, 12 травня, російські окупаційні війська завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у дописі в Telegram.

Крім того, у ніч на 12 травня Росія вже здійснила масовану атаку дронами по Україні. У Києві оголошували повітряну тривогу, лунали вибухи та працювали сили протиповітряної оборони. Також ворожі безпілотники фіксували у напрямку кількох областей країни.

Нагадаємо, що у ніч на 7 травня в Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про атаку дронів. Дві людини постраждали внаслідок ворожої атаки — це вагітна 21-річна жінка та чоловік 45 років. Обом надали медичну допомогу на місці.

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

