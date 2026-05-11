Не Трамп: Путін просуває нового переговірника для завершення війни, в чому загроза

Диктатор Путін просуває свого лобіста на посаду представника всієї Європи для обговорення безпеки в ЄС та умов завершення війни Росії проти України.

Путін просуває нового переговірника для завершення війни - що відомо про Герхарда Шредера

Кремль хотів би бачити колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера представником Європейського Союзу на потенційних переговорах щодо завершення війни проти України. Москва просуває саме Шредера як "прийнятного" співрозмовника для обговорення майбутньої архітектури безпеки в Європі, хоча в самому ЄС і Німеччині ця ідея викликала різке несприйняття.

Главред зібрав головне, що варто знати про можливість залучення Шредера до мирних переговорів та його погану "репутацію" серед країн Заходу.

Яку нову роль пропонує Путін для Шредера

9 травня під час спілкування з журналістами російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що на його думку, найкращим кандидатом на роль переговірника з Кремлем з боку Європи є колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.

"Для мене особисто кращим варіантом є колишній канцлер Федеративної Республіки Німеччина пан Шредер", — сказав він.

Путін заявив, що Європа має визначити представника для переговорів, який не допускатиме, за його словами, образливих висловлювань на адресу країни-агресорки Росії. Він також наголосив, що РФ нібито залишається відкритою до переговорного процесу.

Російський диктатор стверджує, що Москва будувала відносини з європейськими країнами на основі взаємної поваги та завжди вела діалог саме в такому форматі. За його словами, цього виявилося недостатньо. Путін також висловив сподівання, що у майбутньому відносини з багатьма країнами, які нині дистанціюються від Росії, будуть відновлені.

"[Країни Європи, - ред] "грають на підвищення", але судячи з того, що зараз було сказано, все-таки вже шукають контакту з нами. Розуміють, що ця "гра на підвищення" може дорого коштувати", — погрожує він.

Як реагують в Німеччині на пропозицію Путіна

Деякі представники Соціал-демократичної партії Німеччини позитивно відреагували на озвучену Володимиром Путіним ідею щодо призначення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера перемовником від ЄС у переговорах щодо російсько-української війни. Про це повідомляє Spiegel.

Представник СДПН у Бундестазі з питань зовнішньої політики Адіс Ахметович заявив, що пропозиція щодо Шредера "заслуговує на серйозний розгляд".

"Не можна допустити, щоб лише США і Росія самі визначали майбутнє України та європейської безпеки. Нашою метою повинно бути опинитися за столом перемовин. І якщо одна з умов для цього – залучення ексканцлера Шредера, то це варто ретельно розглянути, у тісних консультаціях з нашими європейськими партнерами, і не квапитись категорично відкидати це", – зазначив Ахметович.

Ще один представник СДПН, який займається питаннями зовнішньої політики, Ральф Штенгер заявив, що пропозицію Путіна щодо призначення Герхарда Шредера перемовником варто розглянути.

На його думку, будь-які ініціативи, здатні сприяти завершенню війни, заслуговують на увагу, навіть якщо йдеться про кандидатуру на кшталт Шредера. Водночас він підкреслив, що жодні домовленості не можуть ухвалюватися без згоди України. Також Штенгер зазначив, що якщо Європа не хоче залишати питання майбутнього України виключно Путіну та Трампу, необхідно використовувати кожну можливість для участі у переговорному процесі.

Колишній лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх висловив більш стриману позицію. Він зауважив, що дивно виглядало б, якби кандидатуру перемовника пропонувала одна зі сторін війни. Водночас політик наголосив на важливості залучення Євросоюзу до переговорів та позитивно оцінив зростання кількості голосів на підтримку такої ідеї.

Натомість колишній голова комітету Бундестагу із закордонних справ Міхаель Рот критично поставився до цієї ініціативи.

"Це не схоже на серйозну дипломатичну пропозицію, а радше є спробою вдавати готовність говорити – та посіяти новий розкол у Європі", – зазначив він додавши, що посередником у мирному процесі не може бути людина, яка має близькі стосунки з Путіним.

Крім того, Рот наголосив, що кандидатура перемовника має бути прийнятною і для України, адже ані Москва, ані європейські політики не можуть ухвалювати такі рішення замість Києва. Також він додав, що справжній шлях до миру має починатися з припинення вогню.

Чи підтримає уряд Німеччини кандидатуру Шредера в якості переговорника

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, на думку німецької влади, не має необхідних якостей для виконання ролі нейтрального посередника у потенційних мирних переговорах між Україною та Росією. Про це перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі заявив державний міністр у справах Європи при МЗС Німеччини Гюнтер Кріхбаум, передає Укрінформ.

Він наголосив, що будь-який посередник має бути прийнятним для обох сторін конфлікту, і в ситуації зі Шредером існують очевидні сумніви щодо цього. Кріхбаум також зазначив, що колишній канцлер раніше не продемонстрував достатньої нейтральності та якостей, які дозволили б йому виступати незалежним посередником у переговорному процесі.

"Він є і, безумовно, дозволив дуже сильно себе пов’язати з Путіним. Тісні дружні стосунки можуть бути легітимними будь-де у світі, але вони не сприяють тому, щоб людину сприймали як неупередженого партнера для посередництва", - додав німецький урядовець.

За словами німецького посадовця, такої ж позиції дотримується й федеральний уряд Німеччини. Він підкреслив, що головною умовою для будь-якого перемовника залишається довіра та прийнятність його кандидатури для обох сторін.

Яка ціль пропозиції Путіна щодо ролі Шредера в мирному процесі

У неділю Німеччина відкинула пропозицію президента РФ Володимира Путіна щодо можливого призначення колишнього канцлера Герхарда Шредера координатором переговорів між Європейським Союзом та Росією для досягнення мирної угоди щодо України. Про це повідомило Reuters із посиланням на неназваного німецького посадовця, обізнаного з цим питанням.

За словами співрозмовника агентства, ця ініціатива не викликає довіри, оскільки Росія не відмовилася від своїх попередніх вимог. Він також зазначив, що справжнім тестом для Москви могла б стати готовність продовжити оголошене триденне перемир’я.

"Путін зробив низку фальшивих пропозицій, спрямованих на розкол західного альянсу", - вказало джерело видання.

Яку умову виставили в Німеччині щодо участі Шредера в переговорах

Водночас пізніше з’явилася інформація, що Німеччина все ж почала розглядати варіант участі Шредера у мирних переговорах щодо війни РФ проти України. Як повідомляє The Telegraph, у Берліні допускають можливість його залучення до переговорного процесу за умови співпраці з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Спочатку німецька влада відреагувала на цю ідею негативно. Джерело в уряді Німеччини назвало пропозицію Кремля однією з низки фіктивних ініціатив. Також у Берліні дали зрозуміти, що готові говорити про прямі переговори лише у разі, якщо Москва продемонструє готовність переглянути свої жорсткі умови щодо завершення війни.

Однак згодом з’явилися повідомлення про внутрішні дискусії в уряді Німеччини щодо можливого призначення Шредера одним із двох перемовників разом із Штайнмаєром. При цьому саме Штайнмаєра, який раніше очолював МЗС Німеччини та брав участь у переговорах після анексії Криму у 2014 році, розглядають як більш прийнятну та збалансовану фігуру в такому форматі переговорів.

Реакція ЄС

Водночас у Європейському Союзі також негативно поставилися до ідеї залучення Шредера до переговорного процесу. Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ 11 травня, що колишній канцлер Німеччини, якого пов’язують із лобіюванням інтересів російських державних компаній, не може бути представником ЄС у переговорах щодо завершення російсько-української війни.

Каллас також наголосила, що проросійська позиція Шредера робить його невдалою кандидатурою для ролі перемовника з боку Євросоюзу.

"Я думаю, що Герхард Шредер був лобістом, високопоставленим лобістом російських державних компаній. Тож зрозуміло, чому Путін хоче, щоб це була саме ця особа – щоб, по суті, він сидів по обидва боки столу", – заявила Каллас, передає УНІАН.

Кая Каллас також заявила, що всі побачили справжню мету запропонованого Путіним припинення вогню, яке, за її словами, було цинічним кроком для безпечного проведення параду, тоді як російські атаки по цивільних об’єктах в Україні тривали. Вона наголосила, що Європейський Союз не може дозволити Росії визначати, хто представлятиме ЄС у переговорному процесі.

Крім того, Каллас прокоментувала питання можливих переговорів із Росією щодо майбутньої архітектури європейської безпеки.

"Перед тим як ми говоритимемо з Росією, ми повинні обговорити це між собою - про що ми хочемо з нею говорити", - розповіла вона.

Вона повідомила, що під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ планується обговорення її пропозицій, зокрема стосовно безпеки Європи в умовах постійної агресії Росії проти сусідніх держав. Основна увага буде приділена тому, як запобігти подібним загрозам у майбутньому.

За словами Каллас, саме Росія повинна демонструвати готовність до поступок. Також вона зазначила, що очікує подальшого просування санкцій проти осіб, причетних до депортації українських дітей.

Реакція України

Україна не підтримує можливе призначення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера переговірником з Росією від Європейського Союзу. Про це в Брюсселі заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Суспільне.

"Однозначно не підтримуємо таку кандидатуру. У Європі є багато достойних лідерів", – зазначив глава українського МЗС.

Чим відомий Герхард Шредер

Лідер лівоцентристської Соціал-демократичної партії Німеччини Герхард Шредер був канцлером країни у 1998–2005 роках. Як зазначає DW, під час перебування на посаді його курс на розвиток відносин із Росією загалом не надто відрізнявся від позицій інших німецьких політиків того часу.

Втім, за даними журналістів, Шредер вирізнявся особливою підтримкою Росії навіть на тлі агресивної політики Володимира Путіна щодо України. Саме це згодом віддалило 82-річного політика від політичного істеблішменту Німеччини та викликало критику навіть у його власній партії, яка намагалася виключити його зі своїх лав.

Шредер підтримував дружні стосунки з Путіним ще з часу свого канцлерства, яке розпочалося у 1998 році. Зокрема, у 2014 році він відвідував день народження російського президента в Москві.

Після завершення політичної кар’єри Шредера неодноразово критикували через його тісну співпрацю з російськими державними енергетичними компаніями. Незадовго до завершення каденції він підтримав будівництво газопроводу "Північний потік", а у 2016 році увійшов до ради директорів компанії, яка займалася проєктом "Північний потік-2". Реалізацію другого газопроводу зрештою зупинили після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році.

"Соціал-демократ мав також увійти до наглядової ради російської державної енергетичної компанії "Газпром" у 2022 році, але зрештою відмовився від цього, оскільки після російського вторгнення в Україну на нього чинився дедалі більший тиск", - йдеться у матеріалі.

У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ до України російський опозиціонер Олексій Навальний, який помер у сибірській колонії на початку 2024 року, різко критикував Герхарда Шредера через його близькі зв’язки з Володимиром Путіним.

"Герхарду Шредеру платить Путін. Він все ще колишній канцлер найпотужнішої країни Європи", — сказав Навальний. Тепер він — посіпака Путіна, він захищає вбивць"", - казав Навальний, який, до слова, і сам неодноразово потрапляв у скандали через позицію щодо анексії Росією Криму.

Що казав Шредер про війну РФ проти України

У 2022 році Шредер відвідав Москву для зустрічі з диктатором Путіним, де обговорював можливість "узгодженого врегулювання" війни в Україні. Президент України Володимир Зеленський тоді назвав цей візит огидним.

"Це просто огидно, коли колишні лідери великих держав працюють на Росію", - казав глава держави.

Шредер водночас заявляв, що не бачить сенсу розривати особисті зв’язки з Путіним навіть після вторгнення.

"Я багато разів засуджував війну… Але чи допоможе комусь, якщо я особисто дистанціююся від Володимира Путіна?", - цинічно заявляв він.

У 2024 році Шредер заявив в одному з інтерв’ю, що переговори з Путіним можуть залишатися єдиним шляхом до завершення війни в Україні.

"Ми розумно співпрацювали протягом багатьох років. Можливо, це все ще може допомогти нам знайти переговорне рішення; я не бачу іншого виходу", — говорив він в інтерв’ю DPA.

Під час інтерв’ю його також запитали, чому він продовжує підтримувати дружні стосунки з Путіним, попри російські воєнні злочини. У відповідь Шредер заявив, що не пов’язує ці речі між собою.

Колишній канцлер пояснив, що не хоче забувати позитивні моменти у своїх відносинах із російським президентом та вважає, що особисті контакти можуть бути корисними для вирішення складних політичних питань.

"Очевидно, що війна не може закінчитися тотальним розгромом тієї чи іншої сторони", — стверджував колишній канцлер.

У статті для Berliner Zeitung, опублікованій у січні 2026 року, Шредер визнав, що російське вторгнення в Україну суперечить міжнародному праву. Водночас він закликав Німеччину відновити імпорт російських енергоносіїв, який був припинений після початку війни.

"Але я також проти демонізації Росії як вічного ворога", — підсумовував він.

Як писав Главред, Україна використовує різні міжнародні майданчики для потенційних переговорів із Росією та розширює дипломатичні контакти за посередництва інших держав. Водночас, як зазначив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі "Еспресо", саме дії Сил оборони України сьогодні суттєво впливають на переговорний баланс із РФ.

"Окрім американців і представників ЄС, ми бачимо, що українська дипломатія пропрацьовує турецький напрям. Ердоган неодноразово виступав із заявами щодо власної ініціативи бути посередником, і такі можливості є", - вказав експерт.

Чаленко також наголосив, що головною проблемою переговорного процесу залишається позиція Росії. При цьому українські Сили оборони продовжують змінювати ситуацію на користь України.

Він додав, що якщо найближчим часом перейти до реальних переговорів із РФ не вдасться, то наступне вікно можливостей може з’явитися вже після завершення весняно-літньої наступальної кампанії російських військ. За його словами, цей період також супроводжуватиметься активними ударами України по об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ, військовій інфраструктурі та інших важливих цілях у глибині російської території.

"Це додаткове вікно можливостей восени, коли, ймовірно, Трамп може взяти більш активну участь перед виборами до Конгресу. Якщо цього не станеться, то це перехід у дуже складну зиму, і тоді перемовини, ймовірно, зсунуться вже на весну наступного року", - резюмував Чаленко.

Про джерело: Der Spiegel Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини.

