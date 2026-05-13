Вибухи в Харкові: після атаки дронів загорівся об’єкт інфраструктури

Два райони міста опинилися під ударом ворожих безпілотників.

Вибухи в Харкові — мер Терехов повідомив про цілі ворожої атаки

У ніч на 13 травня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Було зафіксовано два ворожі удари по Шевченківському та Холодногірському районах. Деталі розкрив мер міста Ігор Терехов.

За уточненою інформацією Ситуаційного центру, у Шевченківському районі уламки ворожої дрона впали на дорогу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Холодногірському районі ворог завдав удару по об'єкту інфраструктури — на місці влучання сталася пожежа. На момент публікації новини інформація про постраждалих не надходила.

РФ готує масований удар по Україні - що відомо

Як писав Главред, 12 травня моніторинговий канал ЄРадар повідомив, що окупанти здійснюють передислокацію літаків стратегічної авіації з Далекого Сходу на аеродроми в західній частині Росії.

Таким чином, армія РФ завершує підготовку до завдання масованого ракетно-дронового удару по території України. Атака планується в найближчі кілька діб.

"Цілі – без змін. Західні та центральні частини України", – йдеться в повідомленні.

Прессекретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також повідомив, що українська розвідка спільно з міжнародними партнерами фіксує ознаки можливої підготовки Росії до чергової масованої атаки. За його словами, одним із ключових індикаторів є підвищена активність російської авіації на аеродромах базування, зокрема передислокація тактичної авіації та оснащення літаків озброєнням.

Ігнат підкреслив, що точний час можливого удару спрогнозувати неможливо.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко також вважає, що РФ може готувати нову хвилю масованих ударів по Україні. Впродовж останнього тижня ворог накопичував ракети та дрони.

"Росіяни давно готуються до атаки. Уже два тижні вони стримують активність і накопичують боєкомплект, хоча раніше вони систематично завдавали удари приблизно раз на тиждень. Тобто весь цей час вони накопичували боєкомплект", — зазначив експерт в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

