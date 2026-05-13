Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Вибухи в Харкові: після атаки дронів загорівся об’єкт інфраструктури

Анна Ярославська
13 травня 2026, 06:43
google news Підпишіться
на нас в Google
Два райони міста опинилися під ударом ворожих безпілотників.
Атака дронів
Вибухи в Харкові — мер Терехов повідомив про цілі ворожої атаки / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, ДСНС

Коротко:

  • Росія атакувала Харків дронами в ніч на 13 травня
  • У Холодногірському районі горить об'єкт інфраструктури
  • У Шевченківському районі уламки БПЛА впали на дорогу

У ніч на 13 травня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Було зафіксовано два ворожі удари по Шевченківському та Холодногірському районах. Деталі розкрив мер міста Ігор Терехов.

За уточненою інформацією Ситуаційного центру, у Шевченківському районі уламки ворожої дрона впали на дорогу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

відео дня

У Холодногірському районі ворог завдав удару по об'єкту інфраструктури — на місці влучання сталася пожежа. На момент публікації новини інформація про постраждалих не надходила.

Вибухи в Харкові: після атаки дронів загорівся об’єкт інфраструктури
Шахеди — що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

РФ готує масований удар по Україні - що відомо

Як писав Главред, 12 травня моніторинговий канал ЄРадар повідомив, що окупанти здійснюють передислокацію літаків стратегічної авіації з Далекого Сходу на аеродроми в західній частині Росії.

Таким чином, армія РФ завершує підготовку до завдання масованого ракетно-дронового удару по території України. Атака планується в найближчі кілька діб.

"Цілі – без змін. Західні та центральні частини України", – йдеться в повідомленні.

Прессекретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також повідомив, що українська розвідка спільно з міжнародними партнерами фіксує ознаки можливої підготовки Росії до чергової масованої атаки. За його словами, одним із ключових індикаторів є підвищена активність російської авіації на аеродромах базування, зокрема передислокація тактичної авіації та оснащення літаків озброєнням.

Ігнат підкреслив, що точний час можливого удару спрогнозувати неможливо.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко також вважає, що РФ може готувати нову хвилю масованих ударів по Україні. Впродовж останнього тижня ворог накопичував ракети та дрони.

"Росіяни давно готуються до атаки. Уже два тижні вони стримують активність і накопичують боєкомплект, хоча раніше вони систематично завдавали удари приблизно раз на тиждень. Тобто весь цей час вони накопичували боєкомплект", — зазначив експерт в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини Харкова новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Москві загорівся Кремль, вогонь охопив тисячі квадратних метрів: що відомо

У Москві загорівся Кремль, вогонь охопив тисячі квадратних метрів: що відомо

07:19Світ
Вибухи в Харкові: після атаки дронів загорівся об’єкт інфраструктури

Вибухи в Харкові: після атаки дронів загорівся об’єкт інфраструктури

06:43Україна
Чому Путін знову погрожує "Сарматом": у ЦПД оцінили і вказали на важливу деталь

Чому Путін знову погрожує "Сарматом": у ЦПД оцінили і вказали на важливу деталь

02:18Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Сад буде кишіти кліщами: яку рослину ні в якому разі не можна садити на ділянці

Сад буде кишіти кліщами: яку рослину ні в якому разі не можна садити на ділянці

Китайський гороскоп на завтра, 13 травня: Зміям — провокації, Козлам — амбіції

Китайський гороскоп на завтра, 13 травня: Зміям — провокації, Козлам — амбіції

Набагато давніше за Київ: яке місто офіційно є найстарішим в Україні

Набагато давніше за Київ: яке місто офіційно є найстарішим в Україні

Помідори швидше ростимуть і не хворітимуть: яка хитрість з поливом допоможе

Помідори швидше ростимуть і не хворітимуть: яка хитрість з поливом допоможе

Останні новини

07:19

У Москві загорівся Кремль, вогонь охопив тисячі квадратних метрів: що відомо

06:43

Вибухи в Харкові: після атаки дронів загорівся об’єкт інфраструктури

05:31

Звучать як вигадка: які дивні професії дійсно існували у СРСР

05:02

Шикарний салат з крабових паличок на весну - готується 7 хвилин

04:39

Гороскоп на завтра, 14 травня: Левам - хвилювання, Рибам - образа

80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов
04:15

Чому у кішок з'являються величезні щоки – справжню причину знають одиниціВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сплячої кішки за 12 с

03:32

Кому доля готує різкий поворот: Таро-прогноз на червень 2026 рокуВідео

03:11

Не переступай — не виростеш: звідки взялася популярна заборона

Реклама
02:18

Чому Путін знову погрожує "Сарматом": у ЦПД оцінили і вказали на важливу деталь

00:53

Небезпека зростає: в одному з регіонів України оголосили обов’язкову евакуацію

00:21

Хто вийшов у фінал Євробачення-2026: аутсайдер букмекерів увірвався в топ

00:06

Перезапуск чи вимкнення смартфона: експерти остаточно відповіли, що кращеВідео

12 травня, вівторок
23:16

Скрипка не витримала: фаворити Євробачення-2026 зіткнулися з проблемою на сценіВідео

23:01

Жовте пір’я часнику зникне за лічені дні: яке просте підживлення повертає зелень

22:51

Битва фаворитів Євробачення-2026 у першому півфіналі: як виступили потенційні переможці

22:39

РФ готує літаки до вильотів: Ігнат попередив про атаку, що відомо

22:22

Навіщо на паркани вішали діряві горщики: секрет давньої української традиції

22:15

"Не маю права говорити": LELEKA зробила заяву щодо правил ЄвробаченняВідео

22:09

Євробачення 2026: онлайн-трансляція першого півфіналу

Реклама
22:02

Помідори швидше ростимуть і не хворітимуть: яка хитрість з поливом допоможе

21:58

"Росія зганьбилася": стало відомо, чому Кремль так боявся 9 травняВідео

21:56

Коли сіяти диню у 2026 році: названо "щасливі" дати для рясного врожаюВідео

21:45

Україною вирушає масштабний проєкт для дітей та родин "Парк Дивотварин" новини компанії

21:32

"Я був шокований": Дантес відреагував на симпатію відомої української актрисиВідео

21:31

Чому не можна сушити телефон у рисі: як популярний міф остаточно знищує гаджет

20:54

Сад буде кишіти кліщами: яку рослину ні в якому разі не можна садити на ділянці

20:36

Не лише впертість: які рідкісні якості роблять Тельців ідеальними партнерами

20:29

Україна втратила видатного діяча сцени: артисту було 75 років

20:17

У Дніпрі обмежать рух електротранспорту: як і коли зміняться маршрути

20:00

Росія вдарила по житловому будинку в Кривому Розі: є загиблі та поранені, що відомо

19:53

РФ готує комбіновану атаку по Україні: названо дату і міста під загрозою

19:53

Часткова мобілізація в Білорусі: в РНБО пояснили заяву Лукашенка

19:36

Три знаки зодіаку отримають унікальний шанс змінити своє життя — хто вони

19:33

Як сказати "собутыльник" українською: відповідь здивує багатьох

19:21

Туристка знайшла величезний діамант у парку: вартість каменю вражає

19:16

"Медицина тримається на людях із серцем": Терехов привітав медсестер та медбратів зі святом

19:10

Як Путін готується не до переговорів, а до репресій: Денисенко про сигнали з МосквиПогляд

19:01

Таємні ложі Києва: один документ розкрив, хто реально керував містомВідео

18:59

Українців попередили про небезпеку: які регіони атакує потужний шторм

Реклама
18:51

Посадка лохини: авторська методика вирощування без траншей та зайвих зусильВідео

18:42

Результат за 3 дні: чим полити огірки та помідори у травні для швидкого росту

18:38

Слово "піжон" вживають помилково - як правильно сказати українськоюВідео

18:33

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні тигреня на стільці за 9 с

18:31

Переговори щодо вступу України до ЄС хочуть відкласти: які дві країни виступили за ідею

18:24

Названо ідеальні країни для людей за датою народження: список здивував

18:07

Великий обласний центр України повністю залишився без води - що сталось

17:55

Лукашенко оголосив мобілізацію в Білорусі і наказав готуватися до війни

17:43

Відбулись пуски ракет: Путін почав погрожувати світу ядерним "Орєшніком" і не тільки

17:37

Меган Маркл може повернутися в кіно: у якому серіалі вона зніметься

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини Сум
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиСвяткове менюЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти