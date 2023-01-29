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РФ готує наступ на кількох напрямках: в ISW оцінили шанси окупантів на успіх

29 січня 2023, 07:51
Окупанти можуть спробувати використати Лиман як відправну точку для рішучого наступу на Донбас.
ВСУ, війна, українські військові
РФ може може спробувати провести кілька етапів наступальних операцій / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Росія, ймовірно, готує вирішальний наступ на Донбасі та намагається перешкодити Україні повернути собі ініціативу. Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що країна-агресорка може спробувати провести кілька етапів наступальних операцій, кульмінацією яких стане повне захоплення Донецької та Луганської областей. Ці етапи, найімовірніше, вимагатимуть від шести до 12 місяців, проте малоймовірно, що окупанти зможуть утримати позиції.

Як йдеться у свіжому звіті ISW, начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов заявив, що російські сили зосередили більшу частину своїх зусиль на захопленні Донецької області, що, ймовірно, спричинить захоплення російськими військами ключових позицій в західній частині Луганської області та на північному сході Донецької області, щоби вийти до адміністративних кордонів областей.

Російські сили відновили наземні атаки в районі Вугледара та проводять невеликі атаки в Запорізькій області та навколо Донецька. Також війська РФ проводять великомасштабну наступальну операцію на Бахмутському фронті в якості основного напрямку своїх поточних зусиль і оборонну операцію на лінії Сватове-Кремінна.

Локалізовані атаки на Вугледар і населені пункти в Донецькій та Запорізькій областях, ймовірно, спрямовані на те, щоб розосередити українські війська і створити умови для вирішального наступу Росії в західній частині Луганської області.

Російські сили можуть намагатися розсіяти угруповання українських військ на лінії Сватове-Кремінна, щоби дозволити росіянам відбити Лиман Донецької області.

Російські сили можуть спробувати використати Лиман як відправну точку для рішучого наступу на Донбас, проводячи наступ з Лиману в тандемі з наступом на Бахмут або з Бахмута у бік Слов'янська.

При цьому окупантам, ймовірно, не вистачає бойової потужності, необхідної для проведення більш ніж однієї великої наступальної операції, водночас фіксуючи українські сили в західній частині Донецької та східної частини Запорізької областей.

У відкритих джерелах немає доказів того, що російські сили відновили достатню бойову силу після втрат на ранніх етапах війни, щоб дозволити російським військам проводити одночасні великомасштабні механізовані наступи протягом наступних кількох місяців.

Однак російське військове керівництво може знову планувати наступальну операцію, ґрунтуючись на помилкових припущеннях про можливості російських збройних сил та переоцінюючи можливості ЗС РФ.

На думку експертів, якщо Україна втратить Вугледар, це навряд чи віщує негайний прорив Росії на декількох напрямках наступу в Донецьку або навряд чи відіб'ється на театрі військових дій в цілому. При цьому підрозділи морської піхоти Східного військового округу, які в даний час атакують Вугледар, найімовірніше, досягнуть кульмінації, навіть якщо їм вдасться захопити поселення.

Якщо російські сили зроблять одночасні механізовані наступи протягом наступних двох місяців, вони, імовірно, зірвуть зусилля України з проведення контрнаступу в короткостроковій перспективі. Але такий російський наступ завершиться в сезон весняних дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто істотного оперативного впливу.

Після цього кульмінація російських сил створить сприятливі умови для українських сил, які вони зможуть використати у своєму власному контрнаступі наприкінці весни або влітку 2023 року.

Таким чином, малоймовірно, що окупанти досягнуть вирішального оперативного успіху у своїх поточних та, імовірно, майбутніх наступальних операціях, хоча вони, ймовірно, досягнуть значних тактичних і, можливо, навіть оперативних успіхів.

Україна ж опиниться в хорошій позиції для проведення успішних контрнаступальних операцій після кульмінації російських наступів до або під час сезону весняних дощів.

Наступ РФ - що відомо

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що РФ може здійснити наступальні дії в найближчі місяці, зокрема, навесні 2023 року.

На сьогодні розглядаються варіанти наступу окупантів з напрямків, де є скупчення ворожих військ, розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, мова йде про північ (райони Білгородської області), південь (окупована частина Запорізької області). Також спостерігається активність ворога на сході – Луганський напрямок (Сватове – Кремінна), Бахмут, Соледар і далі фактично весь Донецький напрямок.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що російські окупанти намагаються захопити Луганську та Донецьку області. Вони хочуть кинути туди величезну кількість підготовлених мобілізованих. Цей наступ може стати активнішим вже до березня.

Інші новини:

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