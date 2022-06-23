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Страх та паніка: Подоляк заявив про можливість якнайшвидшого завершення війни

23 червня 2022, 19:53

Навіть попри різницю в концентрації ресурсів, в Росії можуть початися психологічно незворотні процеси.

подоляк, російські військові, російські солдати
Подоляк про завершення війни в Україні / Офіс президента, Reuters

Внутрішня нестабільність в Росії запросто може призвести до швидкого завершення війни в Україні, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню Бабель.

"Навіть попри різницю в концентрації ресурсів, в Росії можуть початися психологічно незворотні процеси. Вони можуть бути викликані панічними настроями, жахом і внутрішніми конфліктами. Тобто, війна, здавалося б, може бути затяжною. Але вона може закінчитися найближчим часом", - підкреслив Подоляк.

Він також додав, що ймовірність тривалого конфлікту залишається реальною через кількість зброї у Росії. Це буде війна "на виснаження ресурсів" сторін конфлікту.

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Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ практично впритул підійшли до окупованого росіянами Херсону. Українські захисники намагаються вибити російських окупантів з Крестновки і Золотої Балки.

Нагадаємо, в Міноборони прокоментували чутки про звільнення кількох вулиць у Херсоні. Як зазначила заступник Міністра оборони Ганна Маляр, інформація про зброю, зайняті вулиці та інші відомості, пов'язані зі звільненням Херсона, є некоректними. Військова інформація під час бойових дій свідомо подається із запізненням, щоб не нашкодити ЗСУ.

Читайте також:

війна в Україні військова агресія РФ Михайло Подоляк
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