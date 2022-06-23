УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ вдарили з повітря по командно-спостережному пункту і скупченню техніки РФ на Херсонщині

23 червня 2022, 18:23

Також українські воїни завдали удару по ворожій диверсійно-розвідувальній групі, яка намагалася проникнути в тил військ ЗСУ.

украинские военные, всу
ЗСУ вдарили з повітря по командно-спостережному пункту і скупченню техніки РФ на Херсонщині/ Генштаб ВСУ, Reuters

У Херсонській області українські бійці завдали удару по диверсійно-розвідувальній групі окупантів. Ворожа ДРГ намагалася проникнути в тил захисників України. Проте, отримавши відсіч і зазнавши втрат, загарбники були змушені відступити.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Південь" Збройних сил України. Також зазначається, що українські воїни на світанку вдарили з гелікоптерів по одному з командно-спостережних пунктів противника, і також по скупченню його техніки.

Лише за минулу ніч ворог втратив на Півдні України дев’ятьох солдатів, самохідну гаубицю "Мста-С" і легкий багатоцільовий транспортер-тягач. Щодо інших втрат інформація уточнюється, зазначають в ОК "Південь".

Зберігається небезпека ракетних ударів, адже Росія продовжує тримати в північно-західній частині Чорного моря п’ять кораблів, на яких загалом є 40 крилатих ракет.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ практично впритул підійшли до окупованого росіянами Херсону. Українські захисники намагаються вибити російських окупантів з Хрещенівки та Золотої Балки.

Нагадаємо, у Міноборони прокоментували чутки про звільнення декількох вулиць у Херсоні. Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформація про зброю, зайняті вулиці та інші відомості, пов'язані зі звільненням Херсону, є некоректними. Військова інформація під час бойових дій свідомо подається із запізненням, щоб не нашкодити ЗСУ.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Читайте також:

війна в Україні новини Херсона вторгнення Росії Херсонська область
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:32

Дизайн інтер'єру: названо головні помилки при покупці килима

19:28

"Страшна правда": в бою з окупантами загинув Народний герой України Андрій ВерхоглядВідео

19:23

Екіпаж мертвий, від авто лишилась "морда": на Харківщині окупанти наїхали на міну бійців "Кракена"ФотоВідео

19:00

Хапає ротом повітря: на відео потрапили останні секунди життя ШатуноваВідео

18:58

38 російських десантників зникли безвісти: окупанти невдало натрапили на українських танкістів

Реклама
18:58

Провал штурму РФ під Лисичанськом: ЗСУ відбили атаку, ворог відступив з втратамиВідео

18:50

"Я вже на останньому подиху, як мені здається": Бред Пітт залишає акторську кар'єру

18:38

Гороскоп на завтра 24 червня 2022 для всіх: Тельцям - тайфун у коханні, Дівам - скандал, Овнам - нагорода

18:33

Як прискорити дозрівання болгарського перцю та отримати шикарний урожай: простий і ефективний спосібВідео

18:32

Орбакайте покинула Росію і показала підрослу внучку Пугачової

18:23

ЗСУ вдарили з повітря по командно-спостережному пункту і скупченню техніки РФ на ХерсонщиніВідео

18:21

Гайдай не виключив відхід ЗСУ з-під Лисичанська і назвав причинуВідео

18:17

Як раніше не буде: призов торкнеться юнаків, які вступають до вишів - ЗеленськийВідео

18:16

Як стильно носити і зав'язувати хустку в 2022 році - приголомшливі ідеї для кожного

17:44

Пів країни заллє дощами: синоптики попередили про град і шквали в УкраїніВідео

17:29

У Британії дали тривожний прогноз: Заходу не вистачить боєприпасів на затяжну війну в УкраїніВідео

16:57

Білорусь може дати РФ зброю і техніку для атаки на Україну - ГенштабВідео

16:54

Росія хоче терміново зміцнити оборону Білорусі - ШойгуВідео

16:45

Не минуло й доби: у Росії почали ділити спадщину Шатунова

16:41

Російським школярам заборонили співати на випускному пісні Земфіри і Мумій Троля

Реклама
16:40

Путін може оголосити мобілізацію в РФ за двох умов – військовий експерт ЧерникВідео

16:34

У ворога вогнева перевага, ЗСУ перейшли до маневрової оборони - ЗалужнийВідео

16:26

Макаревич - молодець, але і його пісні потрібно заборонити: Кондратюк висловився про російську музикуВідео

16:01

Пішов на поклик про допомогу: нацгвардієць героїчно врятував життя поранених побратимів

15:59

Війна на виснаження: окупанти націлилися на чотири міста України - МіноборониВідео

15:55

Маріуполь залишили на кадирівців і дагестанців: окупанти рушили на ЗапоріжжяВідео

15:53

Прикмети на 24 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:52

Путінський лизоблюд Пореченков назвав "кращими людьми країни" окупантів, які вбивають українців

15:47

Армія РФ в боях пускає вперед "одноразових" солдатів – боєць ЗСУВідео

15:40

Україна має право бити ракетами по території РФ - експосол СШАВідео

15:32

Чистильник організму №1: які хвороби лікує буряк і для кого він небезпечнийВідео

15:08

Названо причину смерті Юрія Шатунова

15:08

"Російський патріотичний хоррор": у РФ вирішили зняти фільм про "звільнення" Донбасу - Подоляк

14:49

"Це літо стане останнім для багатьох окупантів": американські РЗСВ HIMARS прибули в УкраїнуВідео

14:44

"Несправедливо рано!": убиті горем Басков, Галкін, Орбакайте та інші сумують за Юрою Шатуновим

14:35

"Тепер захищаєте з неба": у боях з окупантами загинуло молоде подружжя з Кропивницького

14:29

"Нас тільки шестеро лишилося": окупанти п’ють від страху і тікають у "вічні відпустки"Відео

14:25

З днем народження жінці - красиві привітання, душевні листівки і картинки іменинниці

14:22

Окупанти вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні: була як 100 футбольних полів

14:22

Бійці ЗСУ захопили БМД-4 військ РФ і битимуть по окупантах їх же зброєюВідео

Реклама
14:19

ВіаГра на Кіпрі стрибала на концерті перед росіянами - ЗМІВідео

14:05

Головний ворог Шатунова Андрій Разін відреагував на смерть співака: "у нас були багатогранні відносини"

13:49

Прийшов час розплати: ЗСУ знищили колишнього беркутівця з Луганська

13:40

"Стріляли з гармати і кулеметів": на Чернігівщині окупанти по-звірячому вбили близнюків-підлітківВідео

13:34

Путін обмочився посеред ночі: передбачення Арестовича починають збуватисяВідео

13:32

В Міноборони прокоментували чутки про звільнення декількох вулиць у ХерсоніВідео

13:28

Юрій Шатунов пив перед смертю: з'ясувалося, як співак провів останні години життя

13:23

Росія скаженіє: як Україна стає недосяжною для КремляПогляд

13:08

"Росія - агресор, її потрібно ізолювати": Дуда жорстко пройшовся по Путіну і РФ

12:57

Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в ЄСВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти