ЗСУ вдарили з повітря по командно-спостережному пункту і скупченню техніки РФ на Херсонщині/ Генштаб ВСУ, Reuters

У Херсонській області українські бійці завдали удару по диверсійно-розвідувальній групі окупантів. Ворожа ДРГ намагалася проникнути в тил захисників України. Проте, отримавши відсіч і зазнавши втрат, загарбники були змушені відступити.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Південь" Збройних сил України. Також зазначається, що українські воїни на світанку вдарили з гелікоптерів по одному з командно-спостережних пунктів противника, і також по скупченню його техніки.

Лише за минулу ніч ворог втратив на Півдні України дев’ятьох солдатів, самохідну гаубицю "Мста-С" і легкий багатоцільовий транспортер-тягач. Щодо інших втрат інформація уточнюється, зазначають в ОК "Південь".

Зберігається небезпека ракетних ударів, адже Росія продовжує тримати в північно-західній частині Чорного моря п’ять кораблів, на яких загалом є 40 крилатих ракет.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ практично впритул підійшли до окупованого росіянами Херсону. Українські захисники намагаються вибити російських окупантів з Хрещенівки та Золотої Балки.

Нагадаємо, у Міноборони прокоментували чутки про звільнення декількох вулиць у Херсоні. Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформація про зброю, зайняті вулиці та інші відомості, пов'язані зі звільненням Херсону, є некоректними. Військова інформація під час бойових дій свідомо подається із запізненням, щоб не нашкодити ЗСУ.

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