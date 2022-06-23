"Російський патріотичний хоррор": у РФ вирішили зняти фільм про "звільнення" Донбасу - Подоляк

У Росії хочуть зняти фільм про "звільнення" Донбасу/ Главред, УНІАН, Reuters

У Росії вирішили зняти фільм про те, як російські війська "звільняли" Донбас. Це анонсував міністр культури РФ Мединський. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк вже відреагував на таку заяву про те, що цей фільм буде знятий в "новому жанрі".

Подоляк вважає, що цим жанром стане "російський патріотичний хоррор". Він також поміркував над тим, яким може бути сюжет фільму.

"Група головорізів вторгається в щасливий регіон і починає грабувати людей, гвалтувати жінок, будувати концтабори, розводити сім'ї і ховати дітей в безіменних могилах? Новий жанр: Російський патріотичний хоррор?"- написав Михайло Подоляк.

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Нагадаємо, російські пропагандисти зняли на руїнах заводу Азовсталь, який знищили російські окупанти, цинічний кліп на пісню "Пливе кача". Пісню виконують російський співак і журналіст Акім Апачов, який родом з Маріуполя, разом з маловідомою виконавицею Дариною Фрей.

При цьому вони співають українською мовою, пояснюючи це тим, що нібито "забрали її собі як трофей".

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