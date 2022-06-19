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"Шлють в Україну як гарматне м’ясо" – Подоляк про підготовку російських військових

19 червня 2022, 14:58

В Росії злякалися, що військових ЗСУ відправлятимуть вчитися за кордон.

подоляк, российские военные, российские солдаты
"Шлють в Україну як гарматне м’ясо" – Подоляк про підготовку російських військових/ Офис президента, Reuters

Росія використовує своїх солдатів, яких жене на війну в Україну, просто як гарматне м'ясо. Країна-агресорка не шкодує життів своїх військових, аби лише досягти хоч якихось успіхів у наступі на Українську державу.

Саме тому мобілізованих в Росії ніде не вчать, а просто одразу відправляють на фронт. На цьому наголосив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Він зазначив, що в РФ уже злякалися того, що Україна збирається відправляти своїх військовослужбовців вчитися за кордон.

"Російські пропагандисти хвилюються, що захисники України навчатимуться за кордоном перед тим, як вирушити на фронт. Все тому, що для української держави життя громадянина є найвищою цінністю. Мобілізовані в Росії ніде не вчаться, їх одразу відправляють гарматним м'ясом на смерть", – написав радник керівника ОП.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ наблизилися до кордонів Херсона, а на запорізькому напрямку лінія фронту просунулася вже на більш ніж 10 кілометрів. Мер Мелітополя Іван Федоров переконаний, що ЗСУ звільнять Херсон вже найближчим часом. На його думку, це відбудеться в найближчі тижні.

Нагадаємо, на нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області, де пожежники ще з вечора 18 червня намагаються погасити сильну пожежу після ракетного обстрілу з боку окупантів, вибухнув резервуар з паливом. Внаслідок ракетного удару загинули двоє людей, 12 – постраждали.

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