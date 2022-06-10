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План Путіна - знищити Україну, а Італія, ФРН та Франція можуть вмовляти здатися – політолог

10 червня 2022, 05:50

Якщо Путіну вдасться реалізувати свій план, українська держава може зіткнутися з політичним розколом, вважає Андрій Піонтковський.

Путін Україна
Путін зібрався тиснути на Запад, який може умовляти Україну капітулювати - Піонтковський / Колаж Reuters / Колаж Reuters

Новий план президента РФ Володимира Путіна щодо України полягає у знищенні держави, шляхом примусу до підписання мирної угоди під тиском Італії, Німеччини та Франції. Якщо Кремль зможе нав'язати Парижу, Берліну і Риму такий сценарій, Україна може зіткнутися з великим політичним розколом всередині українського суспільства, який гратиме на руку Путіна. Про це заявив російський політолог Андрій Піонтковський

У ефірі Україна 24 він розповів про те, що новий план глави Кремля передбачає знищення української держави. Для цього він має намір змусити Київ підписати "мирну угоду" про капітуляцію під тиском трьох країн Заходу. На його думку, це Італія, Франція та Німеччина.

читайте такожПлани Путіна щодо анексії Донбасу, Херсонщини та Запоріжчини: Подоляк попередив про удар у відповідьЯк вважає експерт, якщо Москва зможе нав'язати такий план Берліну, Парижу та Риму, відбудеться політичний розкол в українському суспільстві, який працюватиме на реалізацію ключової мети Путіна.

"Якщо їм вдасться нав'язати такий план Франції, Німеччини, Італії, це викличе, крім того, і великий політичний розкол всередині українського суспільства, і працюватиме на ту ж єдину і незмінну маніакальну мету Кремля – це знищення української держави", - підкреслив Андрій Піонтковський.

Захід побоюється перемоги України над Росією

16 травня в американському виданні Politico опублікували статтю під назвою "Лідери Європи втрачають ключ до України". У ній йшлося про те, що невдачі, яких потерпає Росія на фронті, можуть призвести до підсумкової перемоги Києва над Москвою. У зв'язку з цим низка політиків на Заході занепокоїлися таким варіантом розвитку подій, тому що вони сподіваються відновити енергетичні зв'язки з РФ і бояться ядерної ескалації. Деякі з них, як стверджували журналісти, виступають за завершення війни зі "збереженням обличчя Москві". Навіть у тому випадку, якщо Україні доведеться віддати за це території.

У Офісі президента, коментуючи матеріал, сказали, що Україна не бачить можливості завершити війну зі "збереженням обличчя Москві" після військових злочинів, скоєних російськими окупантами у Бучі та Маріуполі. Радник голови Офісу Михайло Подоляк підкреслив, що якщо деякі політики на Заході хочуть віддати свої території Росії, це вже проблема їхніх виборців.

Дивіться відео Главред - Зеленський заявив, що Україна повинна здобути перемогу над Росією на полі бою

Пізніше американське видання The New York Times випустило статтю, в якій йшлося про нібито неможливість перемоги України над Росією та повернення під контроль Києва територій, які були захоплені Москвою 8 років тому. На думку журналістів, Путін не дозволить собі піти на поступки, володіючи ядерною зброєю.

19 травня Італія подала до ООН мирний план завершення війни Росії проти України. Документ включає чотири пункти - припинення вогню, демонтаж ліній бойових зіткнень, короткостроковий вступ України до ЄС без інтеграції в НАТО і появу нового договору про мир і безпеку у Європі.

4 червня CNN з посиланням на власні джерела повідомив, що представники США, Європи та Великої Британії обговорюють план завершення війни в Україні. Однак Київ у таких консультаціях не бере участі. Журналісти уточнили, що це діалог про те, які б моделі міг запропонувати Захід Україні для завершення війни.

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Володимир Путін Андрій Піонтковський новини України війна Росії та України
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