У Чехії різко відповіли Макрону на заклик "не принижувати Росію"

Макрон / pixabay, reuters

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський відповів президенту Франції на слова "не принижувати Росію".

В ефірі Ceske Noviny Ліпавський заявив, що президент Франції Емануель Макрон не дуже добре розбирається в ситуації, коли просить "зберегти обличчя Путіну". Оскільки президенту РФ все одно, як його країну сприймають на Заході.

"Росія - агресор, і ми не повинні брати до уваги ні Приниження, ні не Приниження. Макрон, напевно, не дуже добре розбирається в питанні, Путіну все одно, як Росію сприймають на Заході", - сказав він.

Міністр також додав, що передача зброї в Україну підтримує безпеку Чехії щодо експансіоністських намірів РФ.

"Ми можемо зберігати зброю на складі тут або вона може допомогти в Україні. До того ж більші і добре оснащені країни ЄС, такі як Німеччина, могли б бути більш активними в поставках зброї Україні", - резюмував глава МЗС Чехії.

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Що сказав Макрон

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росію не потрібно принижувати зараз, щоб після завершення війни в Україні можна було вивести її з ізоляції.

"Я думаю, і я сказав йому, що він зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе і для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізолювати себе - це одне, а змогти вибратися з цього - важкий шлях", - сказав президент Франції.

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