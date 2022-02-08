США звинуватили Росію у спотворенні Мінських угод

Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських угод, в тому числі наполягає на "автономії" для контрольованого нею Донбасу.
Росія спотворює Мінські угоди, в тому числі наполягаючи на так званій "автономії" для Донбасу. У домовленостях це слово ніде не згадується, повідомляє пресслужба Посольства США в Україні в Twitter .
"Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських угод, в тому числі наполягає на "автономії" для контрольованого нею Донбасу. Ніде в Мінських угодах не згадується слово "автономія", - підкреслили в дипмісії.
У посольстві зазначили, що Україна неодноразово намагалася сумлінно реалізувати Мінські угоди, в тому числі щорічно приймаючи закон про особливий статус Донбасу. Однак Росія продовжує порушувати режим припинення вогню та відмовляється брати участь в обговоренні питань щодо врегулювання спровокованого нею конфлікту. Крім того, Москва робить вигляд, що не є його стороною.
Зустріч радників "нормандської четвірки" в Парижі щодо Донбасу
26 січня в Парижі відбулися переговори щодо Донбасу за участю політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Київ у дискусії представив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Від Москви на зустрічі був присутній заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.
Як розповів Єрмак, сторони поговорили про ситуацію з реалізацією Мінських угод, домовилися про відновлення режиму припинення вогню без попередніх умов, а також висловили намір продовжити діалог з метою пошуку варіантів для запуску "Мінська".
Також представники Києва, Москви, Парижа і Берліна погодили спільну фінальну заяву щодо переговорів.
"Відбулася дуже змістовна, непроста розмова," аудит "того, що ми маємо на сьогодні," аудит "виконання, як Мінських домовленостей, так і домовленостей лідерів" нормандського формату " від 2019 року. Було погоджено Комюніке фінальне", - заявив Андрій Єрмак.
Делегат Росії Дмитро Козак зробив заяву про те, що учасники дискусії домовилися про дотримання перемир'я на Донбасі і повинні провести нову зустріч вже через 2 тижні в Берліні. У німецькій столиці повинні обговорюватися проблеми реалізації "Мінська".
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