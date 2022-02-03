Мінськ звинуватив Київ у вторгненні БПЛА: Україна жорстко відповіла

У Білорусі висунули звинувачення на адресу України / УНІАН

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігоря Кизима і заявило протест через нібито запуск безпілотного літального апарату з території України на територію Білорусі.

У МЗС Білорусі стверджують, що український безпілотний летальний апарат 24 січня 2022 р.нібито незаконно перетнув державний кордон Білорусі, був зафіксований у повітряному просторі і згодом примушений до посадки.

"На основі аналізу даних бортової апаратури достеменно встановлено, що він був запущений з території України з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном "Брестський". До української сторони доведено, що даними недружніми кроками вона навмисно провокує ескалацію обстановки в регіоні, що не сприяє цивілізованому двосторонньому діалогу. Білоруська сторона зажадала недопущення подібних деструктивних дій надалі", - сказано в повідомленні.

МЗС назвало провокацією інформацію влади Білорусі

У свою чергу Міністерство закордонних справ України закликає Мінськ не підігравати дестабілізуючим діям Російської Федерації. Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у мікроблозі Twitter.

"Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним "тонам зброї" прийшли "безпілотники". Україна не використала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігравати дестабілізуючим діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону", - заявив Ніколенко.

Реклама

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко розповів про те, чи можлива війна між Україною і Білоруссю.

Він оцінив ймовірність військових зіткнень між Україною та Білоруссю. За його словами, Білоруська армія буде воювати тільки в двох випадках.

"Якщо проти Білорусі буде здійснена пряма агресія. І другий момент, коли бути війні і Білорусь буде в ній брати участь, якщо на нашого союзника-Російську Федерацію-здійснять безпосередній напад", - додав Лукашенко.

Читайте ще: