США їдуть до Лондона не для переговорів, а для ультиматуму Україні - Independent

Віткофф і Рубіо не приїдуть на переговори в Лондон.

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Віткофф і Рубіо не приїдуть на переговори до Лондона / Колаж: Главред, фото: МЗС України, скріншот із відео, facebook.com/WhiteHouse

Що написано в статті Independent:

Зеленського, ймовірно, попросять визнати де-факто владу Кремля над Кримом

На переговорах не буде президентів України, Франції та Німеччини

Прибуття американської делегації на переговори до Великої Британії може бути засідкою для України. Союзники Києва хочуть її уникнути. Про це пише редактор The Independent Сем Кайлі.

За його інформацією, перед британським міністром закордонних справ Девідом Леммі стоятиме непросте завдання: він повинен утримати на своєму боці "найбільші дипломатичні гармати" США, водночас гарантуючи, що не завів Київ у засідку.

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За його словами, представники США прибувають до Лондона не для проведення переговорів, а для висунення вигідного Москві ультиматуму.

"Україна не матиме іншого вибору, окрім як відхилити пропозиції щодо заморожування російського контролю над сходом країни. Зеленського, ймовірно, попросять (або скажуть) визнати де-факто владу Кремля над Кримом, погодитися з тим, що Україна ніколи не зможе вступити до НАТО, і взагалі покірно котитися під путінські танкові гусениці", - ідеться в повідомленні.

Саме це може слугувати причиною відсутності на цих переговорах президента України. Францію та Німеччину також представлятимуть міністри закордонних справ і радники з питань безпеки. Як зазначає автор статті, ці країни не можуть і не хочуть визнати, що президент Дональд Трамп і його адміністрація зробили все можливе не для досягнення миру, а для закріплення контролю РФ над окупованими територіями України.

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив, що Трамп хоче вийти з перемовин, оскільки побачив, що через позицію Путіна вони безнадійні.

"Ось чому для нас надзвичайно важливо не давати Трампу можливості звинувачувати нас. Нам потрібно продовжувати робити те, що ми робили: залишатися конструктивними і погоджуватися з його ініціативами, наскільки це не шкодить нашим національним інтересам, таким як територіальна цілісність і суверенітет України", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, як повідомляє в соцмережі X кореспондент Financial Times Крістофер Міллер, у складі американської делегації на переговорах з Україною в Лондоні в середу, 23 квітня, не буде Стіва Віткоффа і Марко Рубіо.

"Мені сказали, що спецпосланець президента США Стів Віткофф не буде присутній на українських переговорах завтра в Лондоні. Держдепартамент США щойно підтвердив, що держсекретар Марко Рубіо також не поїде", - написав Міллер.

Водночас Білий дім підтвердив у вівторок, що спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф знову поїде до РФ цього тижня.

Як уточнює Le Monde, прес-секретар американського Державного департаменту Теммі Брюс повідомила, що на зустрічі в Лондоні буде присутній спеціальний посланник президента Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог.

"Обговорення відбудуться, як і планувалося, але Марко Рубіо не буде присутній. Це не пов'язано із зустріччю, це пов'язано з логістичними питаннями в його графіку", - йдеться в повідомленні.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, у середу, 23 квітня, в Лондоні США проведуть переговори з українськими та європейськими офіційними особами щодо завершення російсько-української війни.

Раніше Трамп погрожував вийти з мирних переговорів щодо України, якщо одна зі сторін будуть ускладнювати досягнення миру.

Тим часом лідер Росії Володимир Путін вперше з повномасштабного вторгнення висунув пропозицію провести двосторонні переговори з Україною.

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Що відомо про The Independent The Independent - британська інтернет-газета. Вона була заснована 1986 року як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а 2003 року перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу 26 березня 2016 року, залишивши тільки онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.

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