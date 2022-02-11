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РНБО впровадила санкції проти телеканалу Наш

11 лютого 2022, 19:19

Рада нацбезпеки ввела санкції проти телеканалу НАШ строком на 5 років.

Данилов
РНБО ввела санкції проти телеканалу НАШ / УНІАН

Рада Нацбезпеки впровадила санкції проти телеканалу НАШ.

Про це заявив сьогодні під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

"Впроваджені санкції та обмеження проти компанії "Наша Прага", проти компанії" НАШ 24"," НАШ 365" і компанії, яка безпосередньо є власником всіх цих компаній, яка знаходиться на Кіпрі, в місті Лімассол, Proteas House", - зазначив Данилов.

Він також уточнив, що санкції вводяться строком на п'ять років.

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Повернення окупованого Криму до складу України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Європа продовжує підтримувати Україну. Триває робота, спрямована на стримування агресії Росії. За його словами, Москва повинна відмовитися від ультиматумів і перейти до виконання своїх зобов'язань, серед яких – повернення окупованих Криму і Донбасу під політичний контроль Києва.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав про те, що Україна має стратегію щодо повернення окупованого Криму. При цьому, на його думку, військовим шляхом відновити контроль над півостровом сьогодні не можна. Однак Київ як і раніше буде працювати над відновленням своєї територіальної цілісності і суверенітету.

Російська журналістка Ксенія Собчак вважає, що жоден президент Росії не зважиться на повернення Криму Україні. Таке рішення стане політичною поразкою для глави держави.

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