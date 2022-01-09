Штрафи за відсутність РРО або касових апаратів: у Раді готують зміни для ФОПів

Штрафи для ФОПів за невикористання касових апаратів можуть відстрочити на місяць / УНІАН

Влада готова знизити або відстрочити штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів або систем розрахункових операцій в рамках підприємницької діяльності до 1 лютого 2022 року. Про це заявив керівник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У ефірі телеканалу Еспресо він розповів про те, що запуск штрафів для ФОПів за відсутність касових апаратів або РРО, які повинні застосовуватися з 1 січня нового року, можуть відкласти на місяць – до 1 лютого 2022 року.

За його словами, не виключений і варіант, за якого штрафи можуть знизити.

"Я вже запропонував відповідну поправку, думаю, що ми її проголосуємо досить швидко, щоб знизити або скасувати штрафи для тих, хто зареєструє РРО до 1 лютого 2022 року", - підкреслив Гетманцев.

Касові апарати для ФОПів в Україні

Для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) другої-четвертої груп з 1 січня 2022 року стало обов'язковим застосування у своїй роботі касових апаратів або реєстраторів розрахункових операцій.

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Підприємцям, які не використовують касові апарати, загрожує штраф у розмірі 100% вартості товару, проданого в обхід системи. Наступний товар, проданий таким же чином, призведе до штрафу вже в 150% від його вартості.

Минулого року було безліч протестів ФОПів, які вимагали ухвалити їх законопроект №5866-1, що передбачає чеки тільки у разі дорогих покупок. Йшлося про товари, вартість яких становить одну мінімальну зарплату або 6,5 тисяч гривень.

Підприємці казали, що після запуску вимоги про касові апарати у них з'являться додаткові витрати на РРО та ведення бухгалтерської діяльності. У зв'язку з нововведеннями вони будуть змушені підвищити ціни на свої товари.

17 грудня минулого року у Верховній Раді розглядали законопроект №6376, на базі якого депутати могли перенести впровадження касових апаратів для ФОПів 2-4 груп на 2023 рік. Однак документ не змогли включити навіть до порядку денного.

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