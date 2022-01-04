Податкова запустить перевірки компаній і ФОПів: кого з них торкнеться

бізнес, ФОП / УНІАН

З'явився план податкових перевірок на 2022 рік, причому аудит будуть проходити як компанії, так і фізичні особи-підприємці (в просторіччі ФОПи). Про це повідомляється на порталі Опендатабот.

Всього збираються перевірити 6756 компаній і 1703 ФОПів. У зоні особливої уваги виявиться бізнес з низкою ознак, наприклад, з низькими податками в порівнянні з іншими представниками галузі. Повний перелік таких факторів подано у "Плані-графіку проведення планових перевірок платників податків".

Ризик потрапити в зону уваги перевірки, кажуть чиновники, зростає при наступних факторах:

надійшли дані про ухилення від оподаткування;

є ознаки фіктивності;

реєстрація скасована в судовому порядку;

податок на прибуток нижче на 50%, ніж в середньому по галузі;

є відносини з контрагентами, які перебувають у розшуку (або їх підприємства ліквідовані), а сума операцій перевищує 5% від усього обсягу (не менше 100 тисяч гривень).

В цілому, стверджують чиновники, ситуація така:

Перевірки великого, середнього та малого бізнесу - 4 287 (63.5%);

Перевірки ФОП - 1 703 (25.2%);

Інші компанії, у яких є питання щодо військового збору та ЄСВ-383 (5.7%);

Перевірки холдингів, концернів, корпорацій та їх контрагентів - 207 ‒ 3.1%);

Перевірки фінансових установ - 176 (2.6%).

читайте такожУкраїнським ФОПам дозволили працювати без касових апаратів: кому пощастило

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що малий бізнес в Україні готувався до введення касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій) з 1 січня 2022 року. Раніше терміни масштабного податкового оподаткування переносилися після масових протестів ФОПів.

Підприємці активно протестують, вимагаючи прийняти їх законопроект № 5866-1, яким чеки передбачені виключно для дорогих покупок – товарів, вартістю в одну мінімальну заробітну плату або 6,5 тисячі гривень.

Підприємці вже заявляють про те, що наступного року після запуску вимоги про касові апарати з'являться додаткові витрати на РРО та ведення бухгалтерської діяльності. З цієї причини бізнесу в Україні доведеться підвищувати ціни на свої товари.