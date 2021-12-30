ФОПам дозволили працювати без касових апаратів: кому і коли полегшать бізнес

Ослаблено фіскальні вимоги для ФОПів / УНІАН

В Україні деякі категорії бізнесу можуть не встановлювати РРО з січня 2022 року, незважаючи на відповідні зміни в законодавстві.

При цьому для ряду компаній зробили обов'язковим ведення розрахункових книг і книг обліку операцій, розповіли у Міністерстві фінансів.

Застосування реєстраторів розрахункових операцій - звичайних або програмних - буде необов'язковим з 1 січня для двох категорій бізнесу.

Звільнено від сплати ФОП-платники єдиного податку:

першої групи;

другої-четвертої груп, які працюють на території села і не торгують підакцизними товарами (сільські магазини, річний обіг яких не перевищує 1,09 млн грн (у 2020 році), а також які не продають підакцизні товари і не здійснюють торгівлю в Інтернеті).

Решта повинні встановити РРО і використовувати його у своїй діяльності, повідомляє прес-центр Міністерства фінансів.

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У той же час обов'язковим використання розрахункових книг і книг обліку розрахункових операцій стало для хімчисток, страхових, туристичних та екскурсійних компаній.

"Для платників єдиного податку першої групи обов'язок вести облік товарних запасів не вводиться. У всіх інших випадках для платників єдиного податку другої-четвертої групи застосування РРО / ПРРО з 1 січня 2022 року стає обов'язковим", – додали в Мінфіні.

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Малий бізнес в Україні готується до введення касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій) з 1 січня 2022 року. Раніше терміни масштабного податкового оподаткування переносилися після масових протестів ФОПів. Зараз підприємці теж протестують, вимагаючи прийняти їх законопроект № 5866-1, яким чеки передбачені виключно для дорогих покупок – товарів, вартістю в одну мінімальну заробітну плату або 6,5 тисяч гривень.

Підприємці вже заявляють про те, що наступного року після запуску вимоги про касові апарати з'являться додаткові витрати на РРО та ведення бухгалтерської діяльності. З цієї причини бізнесу в Україні доведеться підвищувати ціни на свої товари.

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