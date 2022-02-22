Мета "ЛДНР" - весь Донбас: Путін та Росія визнали їх "Конституції"

У "Конституціях" "ДНР" та "ЛНР" вказані їхні кордони - Путін / Reuters

РФ визнала "суверенітет" так званих "ДНР" та "ЛНР" на окупованих районах Донбасу. Йдеться і про документи, серед яких "Конституції" російських утворень у ОРДЛО. Про це заявив президент Росії Володимир Путін.

Як повідомляє РИА Новости, він пояснив, що після того, як Москва офіційно стала вважати "ДНР" та "ЛНР" "незалежними державами", вона визнали їхні документи, серед яких "Конституції".

читайте також"Держпереворот" в Україні і діалог з Києвом: Путін вибухнув заявою щодо "ЛДНР""Путін на питання про кордони ДНР та ЛНР: Росія, визнавши ці республіки, визнала всі документи, у тому числі Конституції, де вказані їхні кордони", - цитує інформагентство російського главу держави.

Таким чином, РФ визнає, мовляв, право так званих "республік ""ЛДНР" претендувати на всю територію Донецької та Луганської областей.

"Територія Донецької народної республіки визначається кордонами, що існували на день її утворення", - зазначено в так званій "Конституції ДНР".

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Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ, згідно з яким офіційна Москва визнає так звані "ДНР" та "ЛНР" в якості "суверенних і незалежних держав". Путін від РФ підписав з Пушиліним і Пасічником угоди про дружбу з "республіками".

Увечері того ж дня Росія почала вводити війська до окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до українського народу заявив, що цей крок спрямовано на вихід Росії з Мінських угод. У зв'язку з такою ситуацією Київ ініціює консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в "Нормандії" і залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.

Наступного дня, 22 лютого, Держдума РФ ратифікувала "угоди про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Після цього "документи" підтвердила й Рада Федерації. Путін підписав закони аро ратифікацію, унаслідок чого Росія офіційно визнала "незалежність" "ДНР" та "ЛНР".

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