УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Мета "ЛДНР" - весь Донбас: Путін та Росія визнали їх "Конституції"

22 лютого 2022, 19:50

Москва офіційно визнає всі документи "ЛДНР", сказав Володимир Путін.

Володимир Путін
У "Конституціях" "ДНР" та "ЛНР" вказані їхні кордони - Путін / Reuters

РФ визнала "суверенітет" так званих "ДНР" та "ЛНР" на окупованих районах Донбасу. Йдеться і про документи, серед яких "Конституції" російських утворень у ОРДЛО. Про це заявив президент Росії Володимир Путін.

Як повідомляє РИА Новости, він пояснив, що після того, як Москва офіційно стала вважати "ДНР" та "ЛНР" "незалежними державами", вона визнали їхні документи, серед яких "Конституції".

читайте також"Держпереворот" в Україні і діалог з Києвом: Путін вибухнув заявою щодо "ЛДНР""Путін на питання про кордони ДНР та ЛНР: Росія, визнавши ці республіки, визнала всі документи, у тому числі Конституції, де вказані їхні кордони", - цитує інформагентство російського главу держави.

Таким чином, РФ визнає, мовляв, право так званих "республік ""ЛДНР" претендувати на всю територію Донецької та Луганської областей.

"Територія Донецької народної республіки визначається кордонами, що існували на день її утворення", - зазначено в так званій "Конституції ДНР".

Реклама
false

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ, згідно з яким офіційна Москва визнає так звані "ДНР" та "ЛНР" в якості "суверенних і незалежних держав". Путін від РФ підписав з Пушиліним і Пасічником угоди про дружбу з "республіками".

Увечері того ж дня Росія почала вводити війська до окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до українського народу заявив, що цей крок спрямовано на вихід Росії з Мінських угод. У зв'язку з такою ситуацією Київ ініціює консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в "Нормандії" і залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.

Наступного дня, 22 лютого, Держдума РФ ратифікувала "угоди про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Після цього "документи" підтвердила й Рада Федерації. Путін підписав закони аро ратифікацію, унаслідок чого Росія офіційно визнала "незалежність" "ДНР" та "ЛНР".

Главред рекомендує:

viber
новини Росії Володимир Путін ЛДНР новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «Мета "ЛДНР" - весь Донбас: Путін та Росія визнали їх "Конституції"». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на завтра, 23 лютого 2022: Левам - втрати, Рибам - режим економіїГороскоп на завтра, 23 лютого 2022: Левам - втрати, Рибам - режим економії Любовний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Дівам – пропозиція, Скорпіонам - ревнощі, Козерогам - подарунки доліЛюбовний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Дівам – пропозиція, Скорпіонам - ревнощі, Козерогам - подарунки долі Чому після коронавірусу випадає волосся: відповідь МОЗЧому після коронавірусу випадає волосся: відповідь МОЗ У Росії заявили про вибух другого снаряда за день в Ростовській областіУ Росії заявили про вибух другого снаряда за день в Ростовській області Захід вже зрозумів, що має справу просто з шизофренікомЗахід вже зрозумів, що має справу просто з шизофреніком

Останні новини

21:11

20:53

Право на владу дивитися онлайн: аншлюс Донбасу. Чого чекати від Путіна далі?

20:52

Київські тролейбуси можуть зупинитися: у чому проблемаВідео

20:37

Путін каратиме за порівняння його з Гітлером - Дума проголосувала за штрафи і арешт для громадянВідео

20:37

Неймовірна грошова удача і достаток круглий рік: три знаки зодіаку стануть багатшими в рік ТиграВідео

Реклама
20:09

Загострення на Донбасі: Укрзалізниця змінює графік руху поїздів

19:55

Євросоюз запровадив нищівні санкції проти Росії через "ЛДНР"Відео

19:53

МЗС РФ терміново евакуює персонал свого посольства з КиєваВідео

19:51

Визнання кордонів "ЛДНР" і ультиматум по Криму і НАТО: головні заяви Путіна на пресконференції

19:50

Мета "ЛДНР" - весь Донбас: Путін та Росія визнали їх "Конституції"

19:45

МАУ різко підвищили ціни на авіаквиткиВідео

19:34

Кордони "ЛДНР" переглянуть: у Лаврова зробили заяву щодо Донбасу

19:25

Путін отримав право використовувати війська Росії на Донбасі

19:19

Ультиматуми Путіна: Україна має визнати Крим та відмовитися від вступу до НАТО

19:15

Путін хоче повести Україну шляхом ГрузіїПогляд

19:02

"Ми ж попереджали РФ": США підтримали зупинку сертифікації ПП2 і заявили про "власні заходи"

19:01

Спірні питання по "кордонах" " ДНР " і " ЛНР " будуть вирішені шляхом переговорів - ПутінВідео

19:01

Президент РФ зажадав від України роззброєння

18:55

"Все буде добре для кожного з нас": Океан Ельзи дали імпровізований концерт просто небаВідео

18:49

"Зараз найнебезпечніший момент у сфері безпеки": Столтенберг про ситуацію навколо УкраїниВідео

Реклама
18:42

Росія офіційно виходить з Мінських угодВідео

18:28

"Це страшно і пахне оголошенням війни всьому світу": Ахеджакова прокоментувала політику РФВідео

18:07

Щасливі події, здійснення бажань і успіх у справах і любові: названі везунчики березня за гороскопомВідео

18:03

Байден виступить з терміновим зверненням до України після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

17:56

"З повагою і розумінням": Білорусь відреагувала на визнання "ЛНР" і "ДНР"Відео

17:52

Астролог озвучила руйнівний сценарій для України після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

17:34

Розрив стосунків - це не оголошення війниПогляд

17:33

"Віддавати свої землі божевільному ми не будемо": Роман Зозуля передав Путіну "полум'яний привіт"

17:23

Вербна неділя 2022: дата, традиції та заборони дня

17:21

"Вбивцям не місце на конкурсі": українці вимагають відсторонити Росію від участі в Євробаченні-2022

16:58

Розрив дипвідносин України з Росією - що це означаєВідео

16:44

Євросоюз підготував жорсткі санкції проти 350 депутатів Держдуми РФ

16:40

Ситуація різко змінилася: долар в Україні подолав позначку 29 гривеньВідео

16:39

Атака РФ і бездіяльність в ООН: Україна готує контрудар через порушення "Будапешту"

16:33

"Росія створила Україну": посольство США потролило ПутінаВідео

16:28

Путін зізнався, чи планує розширити РФ до кордонів Російської імперіїВідео

16:28

Ціна на газ у Європі по 2000 євро: РФ вибухнула погрозою через зупинку ПП-2

16:15

Зеленський провів переговори з ЕрдоганомВідео

16:10

Як змусити орхідею цвісти рясно: готуємо дешеве диво-добриво удомаВідео

15:54

"Молочка" сильно злетить в ціні: експерти пояснили, чому уряд не зможе стримати подорожчанняВідео

Реклама
15:17

"Ця людина абсолютно божевільна": прем'єр Нідерландів жорстко висловився на адресу Путіна

15:14

Ціни на меблі в Україні різко пішли вгору

15:12

Дозволяють відстежувати армію РФ на кордоні: київські IT-шники створили інтерактивну картуВідео

15:09

"Велике будівництво" взялось за курортні маршрути Миколаївської області

14:57

"Держпереворот" в Україні і діалог з Києвом: Путін вибухнув заявою щодо "ЛДНР"

14:52

Британія "розтрощила" Росію жорсткими санкціями за визнання "ЛДНР"Відео

14:51

Тепер офіційно: відомо ім'я представника України на Євробаченні-2022 в ТуриніВідео

14:40

Пора виходити з логіки РФ: не існує окремих проблем Криму і ДонбасуПогляд

14:35

Путін хоче цинічно продавити ЗахідПогляд

14:25

Сонце пригріє вже по-весняному, але дощі зіпсують все: зима в Україні закінчиться не за календарем

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти