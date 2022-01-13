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"Зробити їм це складно": Данилов розповів про план Путіна щодо України

13 січня 2022, 09:49

Секретар РНБО вважає, що РФ поки не може його реалізувати.

Путина
Олексій Данилов розповів, чого домагається Володимир Путін / Фото Reuters

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав план президента Росії Володимира Путіна щодо України.

В інтерв'ю "Українській правді" він заявив, що президент РФ хоче знищити Україну як державу.

За словами політика, Мінські угоди були підписані під дулом автомата і можуть бути застосовані саме в тому вигляді, в якому вони є.

"Який план сьогодні у Путіна? Внутрішня дестабілізація в нашій країні. Якщо тільки відбудеться внутрішня дестабілізація, потім він буде мати можливість скористатися цією дестабілізацією для того, щоб зробити свою чорну справу. Точка. Якщо не буде внутрішньої дестабілізації, буде набагато складніше виконувати ті завдання, які вони поставили перед собою", - заявив він.

читайте також"Путін серйозно хворий, його дні полічені": мольфарка видала похмурий прогноз щодо президента РФТакож Данилов зазначив, що у Путіна є план з реконструкції радянської імперії, а без участі України ніякої імперії не відбудеться.

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"Що ми бачимо на сьогоднішній день? Те, що стосується політичної дестабілізації саме за рахунок сил, афілійованих з Російською Федерацією після закриття телеканалів, після певних наших превентивних процедур, зробити їм це складно", - вважає він.

Ситуація на кордоні України з Росією

Росія почала перекидати до українського кордону військові вертольоти. Стягування військ сповільнилося, проте біля кордону України досі залишаються близько 100 тисяч російських військових.

Такі дії РФ можуть свідчити, що вона продовжує готуватися до масштабного вторгнення, пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США

Також у виданні повідомляють, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.

"Вашингтон розраховував на стягування до 175 000 російських військових до українських кордонів. Однак скупчення військ сповільнилося, хоча Росія і перекидає ударну авіацію, Бойові і транспортні вертольоти, а також штурмові винищувачі", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Сергій Кущ
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Володимир Путін новини України Олексій Данілов
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