Україна жорстко відповіла на ультиматум Путіна і висунула звинувачення РФ

Вимоги РФ неправомірні, підкреслив Дмитро Кулеба.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ультиматум режиму Володимира Путіна, який він висунув на адресу НАТО і США з вимогою не приймати Україну в НАТО.
У своєму Twitter він назвав неправомірними і загрозливими міжнародному миру і безпеці вимоги російського лідера.
Глава МЗС України також звинуватив Путіна в бажанні перевести в сферу впливу РФ сусідні країни.
"Час називати речі своїми іменами. Путін вимагає від США, НАТО і ЄС визнати сферу впливу Росії, до якої належали би суверенні сусідні держави. Але Холодна війна давно завершилася, а разом з нею - і сфери впливу. Вимоги Путіна неправомірні і загрожують міжнародному миру і безпеці", - додав Кулеба.
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Переговори США і РФ
Нагадаємо, в Женеві відбулися попередні консультації з питань безпеки делегацій США і РФ.
США підкреслили, що прихильні міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності і свободи суверенних Націй вибирати свої власні союзи.
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