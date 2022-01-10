Україна жорстко відповіла на ультиматум Путіна і висунула звинувачення РФ

У МЗС України відповіли на ультиматум Володимира Путіна / ua.depositphotos.com

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ультиматум режиму Володимира Путіна, який він висунув на адресу НАТО і США з вимогою не приймати Україну в НАТО.

У своєму Twitter він назвав неправомірними і загрозливими міжнародному миру і безпеці вимоги російського лідера.

Глава МЗС України також звинуватив Путіна в бажанні перевести в сферу впливу РФ сусідні країни.

"Час називати речі своїми іменами. Путін вимагає від США, НАТО і ЄС визнати сферу впливу Росії, до якої належали би суверенні сусідні держави. Але Холодна війна давно завершилася, а разом з нею - і сфери впливу. Вимоги Путіна неправомірні і загрожують міжнародному миру і безпеці", - додав Кулеба.

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Переговори США і РФ

Нагадаємо, в Женеві відбулися попередні консультації з питань безпеки делегацій США і РФ.

США підкреслили, що прихильні міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності і свободи суверенних Націй вибирати свої власні союзи.

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