Путін зганьбився на засіданні ОДКБ: забув ім'я президента Казахстану

Володимир Путін і Касим-Жомарт Токаєв / kremlin.ru

Президент Російської Федерації Володимир Путін осоромився в ході онлайн-засідання лідерів країн Організації договору про колективну безпеку.

Виступаючи в прямому ефірі господар Кремля не зміг правильно назвати ім'я президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

При цьому президент РФ назвав Токаєва Кемель Жомартовичем.

"Всім відомо, що президент Казахстану Кемель Жомартович Токаєв звернувся за допомогою до членів Організації договору про колективну безпеку", - заявив Путін.

Очевидно, що Путін усвідомив свою помилку, тому скоромовкою буркнув неправильне ім'я Токаєва в надії, що на його помилку не звернуть уваги.

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Додамо, що Кемель Токаєв - покійний батько президента Казахстану. Він був відомим письменником.

Нагадаємо, раніше Путін прокоментував масові акції протесту, що пройшли в Казахстані, що закінчилися розстрілом людей і введенням в країну сил ОДКБ.

Він вважає, що в ході протестів в Казахстані нібито використовувалися "майданні технології".

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