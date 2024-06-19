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"З Росією потрібно закінчувати": дипломат сказав, чи долучать Путіна до другого саміту

Руслана Заклінська
19 червня 2024, 18:26оновлено 19 червня, 19:22
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Обидві сторони на найвищому рівні кажуть, що не бачать одна одну впритул, тому реальні переговори малоймовірні, зазначив Володимир Огризко.
'З Росією потрібно закінчувати': дипломат сказав, чи долучать Путіна до другого саміту
Україна та РФ не бачать одна одну впритул / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот з відео, Главред

Малоймовірно посадити РФ за стіл переговорів з Україною або з іншими країнами. Проте через посередників напрацьовані пропозиції можна передати Росії. Про це під час чату на Главреді розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко.

"Питання в тлумаченні слова "залучення". Для когось залучення – це просто передача підготовлених пропозицій Росії. От на саміті у Швейцарії було ухвалено рішення, що за трьома напрямками будуть працювати робочі групи і будуть готуватися пропозиції, щоб визначити позицію більшості країн світу, зокрема, по продовольчій безпеці. Уявімо, що цю роботу зроблено і через посередників пропозиції передаються Росії. Очевидно, що це також є залученням, якщо Росії передадуть пропозиції 80-90 країн світу по темі продовольчої безпеки", - пояснив дипломат.

Огризко наголосив, що інше розуміння залучення - це посадити Росію за стіл переговорів з Україною або іншими країнами. Експерт вважає сумнівною таку можливість.

Він нагадав про указ Зеленського, який відмовляється вести переговори з Путіним і Росією, та про позицію Путіна, який вважає Зеленського "нелегітимним". За таких умов, сторони не бачать одна одну впритул і реальні переговори малоймовірні.

"Якщо обидві сторони на найвищому рівні кажуть, що не бачать одна одну впритул, то як і кого можна залучати? Хіба що призначити якихось 25-их заступників і 35-их радників, аби вони вели переговори. Але я не думаю, що це реалістично, виходячи з нинішньої ситуації в світі і дуже позитивної динаміки, яка намітилася в позиції Заходу відносно того, що з Росією справді вже потрібно закінчувати", - зазначив Огризко.

Дивіться відео чату з Володимиром Огризком:

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Саміт миру - ймовірність переговорів з РФ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд продовжує підготовку до наступних міжнародних кроків, зокрема щодо самітів миру. Він провів нараду з міжнародниками щодо залучення нових учасників до роботи над Формулою миру та формування груп для відновлення безпеки.

Також на фоні першого Саміту миру Путін висунув свої безглузді "умови миру" для України: виведення українських військ з окупованих територій та відмова від вступу до НАТО. Він пригрозив, що в разі нехтування цими умовами, Росія висуне нові вимоги.

Як повідомяв Главред, Україна може запросити Росію на наступну зустріч з міжнародними партнерами для розробки формули майбутніх переговорів, повідомляє Bloomberg, цитуючи керівника ОП Андрія Єрмака. На першому Саміті Україна не заручилася глобальною підтримкою, тому робочі групи розроблятимуть план для другої зустрічі країн.

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війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін Володимир Огризко війна Росії та України Саміт миру
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