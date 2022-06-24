У МЗС назвали єдину перевагу Росії у війні проти України

Кулеба назвав єдину перевагу Росії на війні / Колаж УНІАН

Єдина перевага Росії в війні проти України - це артилерія. Тому Німеччина та інші країни Заходу мають прискорити надання Україні важкого озброєння, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише німецьке видання Bild.

"У них є перевага в артилерії, і вони використовують її повною мірою, але це їх єдина перевага. Якщо ми придбаємо розумну кількість важкої зброї і сучасних артилерійських систем, ми зможемо переломити хід подій на свою користь", - заявив міністр.

Кулеба пояснив, що сьогодні Україна потребує реактивних системах залпового вогню і 155-міліметрових артилерійських системах, оскільки в української армії закінчуються боєприпаси радянських калібрів. Однак, як додав він, запаси боєприпасів НАТО швидко збільшуються.

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"Кожна одиниця (зброї - ред.) зміцнює нас і дозволяє наблизитися до того дня, коли ми відстоїмо світ для себе і всієї Європи", - зазначив глава української дипломатії.

Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці Британії 22 червня заявили, що на Донбасі тривають запеклі бої. Окупаційна армія РФ намагається охопити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні. Як вважають британські фахівці, росіяни збираються кинути в бій велику кількість додаткових резервів.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що війська Росії намагаються просунутися в напрямку Бахмута Донецької області та встановити контроль над Сєвєродонецьком в Луганській області.

В Американському інституті вивчення війни припускають, що війська РФ найближчими днями можуть захопити Лисичанськ. Як вважають аналітики, ЗСУ на сході країни скоротили повітряні операції через роботу ППО окупантів. Втім, повітряні сили української армії успішно б'ють по позиціях окупантів на Херсонщині.

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