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Росіяни масово виходять на пікети проти вторгнення в Україну

23 лютого 2022, 18:32

У людей одна вимога до Кремля - не атакувати Україну.

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Росіяни проти війни з Україною / соцмережі

По всій території Росії місцеві жителі виходять на пікети проти війни з Україною. Люди стоять на вулицях з плакатами, на яких написано єдина вимога для Кремля - зупинити війну.

Акції не завжди проходять мирно. За даними незалежного правозахисного медіа-проект ОВС-Інфо, у Москві сьогодні, 23 лютого, поліція затримала шістьох активістів.

У Санкт-Петербурзі активіст розгорнув копію полотна художника Василя Верещагіна "Апофеоз війни".

читайте такожРосійські військові біля кордонів України збунтувалися проти війни: їх звільняютьНа кадрах, опублікованих Telegram-каналом SOTA, видно, що проти війни на пікети вийшли люди різного віку.

"Мої родичі живуть в Україні! Ні війні!", "Ні війні з Україною", "мирні переговори замість танків на кордоні", "війна це не круто", - написано на плакатах жителів РФ.

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Росія вводить війська на Донбас

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою "ДНР"і " ЛНР". З ними підписані "договори про дружбу".

Після цього Росія почала вводити війська на окупований Донбас.

22 лютого російський парламент ратифікував "угоди" Росії і "ЛДНР". Їх підписав Путін. Росія, таким чином, офіційно визнала "державність ""ДНР"і " ЛНР".

Рада Федерації РФ надала президенту Володимиру Путіну право використовувати війська за кордоном для запуску військових підрозділів на окуповані райони Донбасу.

Україна готується оголосити надзвичайний стан на всій території країни, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє такий режим.

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