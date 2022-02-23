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Зеленський очолив рейтинг довіри до політиків - опитування

23 лютого 2022, 13:45

На другому місці опинився колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Рейтинг довіри до політиків очолює президент України Володимир Зеленський. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 11-18 лютого, йому довіряють 41% респондентів.

Разом з цим не довіряють Зеленському – 57%.

Експрем'єру Володимиру Гройсману довіряють-35%, не довіряють – 55%, голові КМДА Віталію Кличку довіряють – 34%, не довіряють – 57%, ексспікеру ВР Дмитру Разумкову довіряють – 32%, не довіряють – 38%, а не знають його – 25%.

Лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку довіряють – 28%, не довіряють – 70%, лідери "Батьківщини" Юлії Тимошенко довіряють – 26%, не довіряють – 72%, експрем'єру Арсенію Яценюку довіряють – 24%, не довіряють – 72%.

Голові партії "Сила і честь" Ігорю Смєшку довіряють – 24%, не довіряють – 34%, не знають його – 37%.

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Співголові фракції "ОПЗЖ" Юрію Бойку довіряють – 22%, не довіряють – 62%. Ексглаві МВС Арсену Авакову довіряють – 22%, не довіряють – 66%, лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку довіряють – 18%, не довіряють-76%.

Зазначимо, дослідження проходило 11-18 лютого методом телефонних інтерв'ю. На основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 4800 респондентів у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

Нагадаємо, раніше був опублікований президентський рейтинг КМІС. Якби вибори президента України відбулися в першій половині лютого 2022 року, найбільше голосів отримали б чинний глава держави Володимир Зеленський і його попередник, лідер Євросолідарності Петро Порошенко. За Зеленського віддали б свої голоси 25,1% українців серед тих, хто визначився з вибором, за Порошенка - 21,8%.

1 лютого Центр Разумкова надав новий президентський рейтинг. За даними соціологів, якби президентські вибори відбулися наприкінці січня 2022 року, найбільше голосів отримали б два кандидати.

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