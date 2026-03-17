РФ скоротила виробництво ракет: Зеленський - про плани ворога

Російські окупанти нарощують обсяги виробництва ударних безпілотників.

Про що говорить Володимир Зеленський:

Росія скоротила виробництво ракет

Росія переорієнтувалася на виробництво ударних дронів

РФ зменшила обсяг виробництва ракет. Водночас ворог нарости обсяги виробництва ударних безпілотників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю виданню New York Post.

"Сьогодні російська атака по Україні – це 350–500 дронів на добу. Росія хоче вийти у 2026 році на 600–800 дронів, але загальна мета в них – 1000 дронів на добу", - зазначив Зеленський.

Якщо РФ буде використовувати стільки дронів, Україні знадобиться мінімум 2-3 тисячі перехоплювачів, зазначив президент. Водночас нема сенсу використовувати ракети до "Петріота", щоб зупинити сотні російських дронів.

"Дрон-перехоплювач коштує $3–$5 тис., тобто на один "Шахед" йде близько $10 тис., а ракета до "Петріота" коштує $4 млн. Україна витрачає для збиття дрона 10 тисяч доларів, а країна Близького Сходу – 4 мільйони. Саме цей досвід ми пропонуємо", - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що союзникам потрібно об'єднувати технології та досвід для зміцнення безпеки.

"Сьогодні Україна – номер один у цих технологіях, а США – найефективніша, найсильніша армія у світі. Якщо ми говоримо про реальний обмін безпекою, гарантіями безпеки і досвідом, ми відкриті ... Нам потрібно діяти максимально швидко, і прокинутися треба всьому світові. Більше не працює так, що хтось може собі купити сучасну зброю або здійснювати видобуток нафти та газу і бути в безпеці. Безпека зʼявляється тоді, коли є найсучасніші технології і їх постійно розвивають", - зазначив Зеленський.

Основні характеристики Шахеда / Інфографіка: Главред

Переговори про мир — новини за темою

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Про джерело: The New York Post New York Post - консервативна щоденна таблоїдна газета, яка видається в Нью-Йорку. Підтримує Республіканську партію. Була заснована 1801 року федералістом і батьком-засновником Александром Гамільтоном і стала поважною широкою газетою в XIX столітті під назвою New York Evening Post. Її найвідомішим редактором XIX століття був Вільям Каллен Брайант, пише Вікіпедія. У середині XX століття газета належала Дороті Шифф, відданій лібералці, яка розробила її таблоїдний формат. У 1976 році Руперт Мердок купив New York Post за 30,5 мільйонів доларів США. З 1993 року New York Post належить компанії Мердока News Corp. У 2019 році газета посіла четверте місце в США за тиражами серед щоденних газет. У 1996 році було запущено інтернет-версію газети. У 2014 році було відкрито веб-сайт Decider. Цікаво, президент США Дональд Трамп називав New York Post своєю улюбленою газетою. Видання NY Post підтримувало Трампа на президентських виборах 2020 року.

