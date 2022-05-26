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Зеленський поставив РФ жорсткі умови щодо Криму та Донбасу - У Путіна вибухнули заявою

26 травня 2022, 23:13

Президент України Володимир Зеленський, мовляв, ставить Кремлю "нездійсненні" і "категоричні" умови, сказав Дмитро Пєсков.

Медведєв Зеленський
Медведєв відповів на жорсткі вимоги Зеленського до Росії пропагандистською тирадою / Колаж Офіс президента, УНІАН

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв зробив заяву про те, що Москва вважає вимоги Києва на перемовинах щодо закінчення війни Росії проти України "нездійсненними" і "категоричними". Мовляв, російська влада не може вивести свої війська з Донбасу через "волю місцевих жителів". Також Кремль, за його словами, мовляв, не збирається визнавати Крим та Донбас українськими.

У своєму Telegram-каналі він вибухнув пропагандистською тирадою і написав, що умови, які Зеленський ставить Росії, вона, мовляв, виконати не може.

"Умови, які Зеленський висуває для перемир'я, категоричні до ідіотизму і нездійсненні в принципі", - сказав Медведєв

Також він підкреслив, що Росія не визнає окуповані Крим та Донбас територіями України, на чому наполягає Київ. Москва нібито не може вивести війська з Донбасу, оскільки їй, мовляв, "важлива воля місцевих жителів".

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"Вимоги" Росії щодо окупованих територій України

Спікер Кремля Дмитро Пєсков раніше заявив, що Москва нібито очікує від України виконання своїх вимог. За його словами, йдеться, мовляв, не про "територіальні" поступки, а про, мовляв,"визнання" нової "реальної ситуації".

На Заході видання Politico та The New York Times опублікували матеріали, в яких йшлося про те, що на Заході стурбовані можливою військовою перемогою України над Росією і закликають "зберегти обличчя Москві" і нібито нереальний сценарій повернення Києвом всіх своїх територій.читайте також"Україна не торгує суверенітетом": Подоляк різко відповів на статтю в The New York Times

У Давосі американський політик, 98-річний Генрі Кіссінджер порадив Україні подумати над поступками щодо своїх територій в обмін на завершення війни з Росією. Він закликав не боротися за землі, які були захоплені до 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував заяву Кіссінджера і заявив, що американець, коли в 15-років рятувався зі своєю сім'єю від нацистського режиму, навряд чи закликав тоді німців піти на поступки.

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