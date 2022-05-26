Зеленський поставив РФ жорсткі умови щодо Криму та Донбасу - У Путіна вибухнули заявою

Медведєв відповів на жорсткі вимоги Зеленського до Росії пропагандистською тирадою / Колаж Офіс президента, УНІАН

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв зробив заяву про те, що Москва вважає вимоги Києва на перемовинах щодо закінчення війни Росії проти України "нездійсненними" і "категоричними". Мовляв, російська влада не може вивести свої війська з Донбасу через "волю місцевих жителів". Також Кремль, за його словами, мовляв, не збирається визнавати Крим та Донбас українськими.

У своєму Telegram-каналі він вибухнув пропагандистською тирадою і написав, що умови, які Зеленський ставить Росії, вона, мовляв, виконати не може.

"Умови, які Зеленський висуває для перемир'я, категоричні до ідіотизму і нездійсненні в принципі", - сказав Медведєв

Також він підкреслив, що Росія не визнає окуповані Крим та Донбас територіями України, на чому наполягає Київ. Москва нібито не може вивести війська з Донбасу, оскільки їй, мовляв, "важлива воля місцевих жителів".

Дивіться онлайн новини Донбасу

"Вимоги" Росії щодо окупованих територій України

Спікер Кремля Дмитро Пєсков раніше заявив, що Москва нібито очікує від України виконання своїх вимог. За його словами, йдеться, мовляв, не про "територіальні" поступки, а про, мовляв,"визнання" нової "реальної ситуації".

На Заході видання Politico та The New York Times опублікували матеріали, в яких йшлося про те, що на Заході стурбовані можливою військовою перемогою України над Росією і закликають "зберегти обличчя Москві" і нібито нереальний сценарій повернення Києвом всіх своїх територій.читайте також"Україна не торгує суверенітетом": Подоляк різко відповів на статтю в The New York Times

У Давосі американський політик, 98-річний Генрі Кіссінджер порадив Україні подумати над поступками щодо своїх територій в обмін на завершення війни з Росією. Він закликав не боротися за землі, які були захоплені до 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував заяву Кіссінджера і заявив, що американець, коли в 15-років рятувався зі своєю сім'єю від нацистського режиму, навряд чи закликав тоді німців піти на поступки.

Главред рекомендує: