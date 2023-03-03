"Це буде дуже жорсткий період в РФ": в ОП сказали, що запустить в Росії "палацовий переворот"

У країні-агресорці спалахнуть конфлікти з використанням зброї. Запустити їх може одна подія, вважає Подоляк.

В ОП сказали, що запустить в Росії "палацовий переворот"/ Офіс президента України, сайт Кремля

"Палацовий переворот" у країні-агресорці Росії може спалахнути, якщо буде фізично ліквідований хтось з близького оточення російського диктатора Володимира Путіна.

Тоді в РФ можуть початися "турбулентні події". Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

"Конструкція Росії трохи інакша. В них почнуться суттєві заворушення, коли буде хтось фізично ліквідований в близькому оточенні Путіна. А це однозначно відбудеться. Тому що логіка війни і всіх подій в багатьох областях РФ говорять про те, що тилова система, яка забезпечувала можливість тотально контролювати внутрішній простір в Росії, зараз зникає", – зазначає Подоляк.

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Він висловив думку, що в Росії почнуть шукати, хто винний, і це стане "спусковим гачком" для початку "палацового перевороту". Тоді можуть спалахнути внутрішні конфлікти з використанням зброї на різних рівнях.

За словами Подоляка, цей період в історії країни-агресорки РФ буде дуже жорстким.

"Ми вже будемо підходити до кордонів, вони продовжуватимуть воювати, але в цей же час у Москві відбуватимуться такі події. Це не абстрактні прогнози, а логіка процесів, які сьогодні в Росії відчутно проходять", – сказав радник голови ОП.

Чи може відбутися переворот в РФ

Ексдепутат Держдуми РФ, російський опозиційний політик Геннадій Гудков зазначає, що у Росії скоро почне діяти принцип "рятуйся, хто може". Диктатор Володимир Путін може "здати" Росію в обмін на те, щоб його не покарали за злочинне вторгнення в Україну і "дали спокійно дожити". Але якщо він цього не зробить, то російські еліти можуть здати його самі, домовившись із Заходом про гарантії і перехідний період.

Також раніше Геннадій Гудков зазначав, що диктатор Путін боїться, що втрата Криму стане останньою для нього, як для президента РФ. Глава Кремля відчуває своє безсилля. За словами Гудкова, у Кремлі зріє переворот. Опозиціонер переконаний, що Путін шукає підтримки у ФСБ, яка раніше вже конфліктувала з військовими.

Російський блогер і журналіст Майкл Накі зазначає, що Путін стрімко втрачає союзників. РФ нізвідки черпати ресурси, а те, що вона отримує від Ірану та інших країн, є результатом обміну або покупки. Блогер впевнений в тому, що з кожним днем людей і країн, готових стати союзниками Росії, стає все менше.

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