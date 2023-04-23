Захід примушуватиме Україну поступитися РФ після контрнаступу ЗСУ - The Guardian

Союзники України можуть почати примушувати владу сісти за стіл переговорів з РФ після весняного контрнаступу української армії.

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Після контрнаступу Україну примушуватимуть поступитися РФ / Колаж фото Михайло Подоляк, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Україна готується до потужного контрнаступу ЗСУ та звільнення територій, які захопили російські окупанти. Однак союзники можуть почати підштовхувати Україну до "мирних" переговорів з РФ, підсумком яких може стати заморожування бойових дій. Про це повідомляє The Guardian.

Союзники очікують початок контрнаступу до кінця весни. Вони переконані, що українським військовим вдасться досягти успіху. Однак союзники вважають, що вийти на кордони 1991 року ЗСУ не встигнуть і під контролем країни-агресора залишиться частина українських територій.

"Західні прихильники Києва почнуть наполягати на припиненні вогню або "тривалому перемир'ї" в очікуванні довгострокового врегулювання. Китай теж візьме участь в цьому", - йдеться в повідомленні.

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Захід очікує, що під час таких переговорів Кремль може погодитися на умовне припинення бойових дій і ракетних ударів. При цьому Путін залишатиметься у своєму кріслі диктатора, а російські окупанти залишаться на захоплених територіях Криму та Донбасу.

Видання повідомляє, що подібний сценарій можуть підтримати США і Євросоюз в цілому. Однак Польща і східні країни Європи виступлять проти подібної заморозки конфлікту. Водночас Україна може почати наближатися до вступу в ЄС і НАТО, прогнозує The Guardian.

"Якщо цей сценарій або щось схоже на нього реалізується протягом наступного року, багато українців неминуче відчують себе зрадженими. Обіцянка президента США Джо Байдена "зробити все можливе", щоб дати відсіч Росії, залишиться невиконаною. Путін залишиться при владі, попри численні жорстокі злочини. Однак подобається нам це чи ні, але такий результат здається найбільш імовірним", – йдеться в повідомленні.

Переговори України та Росії

Посол України у ФРН Олексій Макєєв раніше заявив, що замість закликів до перемовин Києва та Москви потрібно зосередитися на зусиллях з виведення російських окупаційних військ з українських територій. Саме такого кроку треба вимагати від директора РФ Володимира Путіна.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що рішення про перемовини з Росією повинна ухвалювати виключно Україна. Президент Володимир Зеленський сам вирішить, коли розпочати діалог з агресором Москвою і визначить предмет розмови.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров вибухнув, мовляв, "умовою" щодо перемовин Києва і Москви. За його словами, діалог може відбутися в разі нібито "врахування законних інтересів РФ" і страхів Москви перед НАТО.

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