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РФ намагалася переконати США в тому, що війна в Україні не стане проблемою для Росії - NYT

20 грудня 2022, 14:59
США попереджали, що в разі повномасштабного вторгнення, відповідь Заходу принесе серйозні наслідки.
Микола Путрушев, Вільям Берс
Патрушев намагався довести США, що війна в Україні не зашкодить РФ / Колаж фото УНІАН, Вікіпедія

Перед початком повномасштабної війни в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, Кремль намагався переконати США в тому, що війна нібито не принесе серйозні проблеми в РФ. Про це заявив колишній посол США Джон Салліван, а також інші американські чиновники, повідомляє NYT.

Як виявилося, в тому, що війна в Україні не стане проблемою для РФ, намагався переконати саме секретар Радбезу РФ Микола Патрушев під час зустрічі з директором американського ЦРУ Вільяма Бернса. Патрушев і Бернс зустрілися в Москві на початку листопада 2021 року, тоді вже були серйозні переживання щодо повномасштабного вторгнення.

Бернс попереджав, що якщо Путін розв'яже криваву війну, то Захід не стоятиме осторонь і дасть потужну відповідь, яка принесе серйозні наслідки для Росії. Однак Патрушев самовпевнено заявив, що російські війська були модернізовані і вони тепер нібито "можуть конкурувати зі Сполученими Штатами".

Джон Салліван додав, що росіяни були переконані у своїй швидкій "перемозі" і повторювали, що для них "не буде проблемою робити те, що вони хочуть".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що саме Микола Патрушев і директор ФСБ Олександр Бортніков намагалися переконати Путіна в необхідності розв'язати війну проти України. Саме цією війною Кремль хотів вирішити питання "західної агресії". Патрушев і Бортніков були принципово налаштовані щодо вторгнення до кінця літа 2021 року.

Також вважається, що одним з головних прихильників вторгнення РФ в Україну є російський 71-річний мільярдер Юрій Ковальчук - близький друг Путіна. Повідомляється, що саме він навіював диктатору думку про необхідність показати Заходу "силу Москви".

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