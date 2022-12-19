"Убий же хоч одного": міністр культури Москви Кібовський закликав окупантів знищити українців

Олександр Кібовський цинічно заявив, що РФ нібито воює в Україні з "нацистами", яких "потрібно вбити без пощади".

Олександр Кібовський закликав окупантів вбивати українців / колаж фото Вікіпедія, Міноборони РФ

Міністр культури уряду Москви Олександр Кібовський відкрито закликав вбивати українців. Це він цинічно зробив у формі вірша. Відео вже розлетілося в Мережі.

Кібовський заявив, що російські окупанти нібито воюють з "нацистами" і закликав вбивати всіх.

"Я вважаю, вкрай важлива мобілізація нашого суспільства з розумінням того, з ким ми боремося. Ми боремося з нацистами. Ось до них ніякої пощади, я вважаю, бути не повинно", - сказав міністр культури Москви.

Він вирішив процитувати вірш російського письменника Костянтина Симонова, прирівнюючи його до "наказу" для росіян.

"Так убей же хоть одного, Так убей же его скорее. Сколько раз ты увидишь его, Столько раз ты его и убей", - процитував Кибовський.

В кінці він цинічно вирішив додати фразу: "Працюйте, брати".

Олександр Кибовський закликав окупантів вбивати українців / скріншот з відео

Нагадаємо, нещодавно CNN писало, що нещодавні вибухи на російських аеродромах стали особистою образою для російського диктатора Володимира Путіна. А все через те, що "бавовна розцвіла" в глибокому тилу РФ. Це може призвести до серйозної ескалації на війні, яку Путін розв'язав проти України.

Раніше оглядач The Guardin Саймон Тісдал заявляв, що російські окупаційні війська найближчим часом можуть вдарити по українській енергетичній інфраструктурі з усіх видів зброї, яка їм доступна. Окрім цього, глава Кремля Володимир Путін з великою ймовірністю може почати пробувати асиметричні та невоєнні методи.

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