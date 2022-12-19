"Поспішав до дівчат": Путін осоромився під час візиту до Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін вперше з 2019 року особисто приїхав до Білорусі. Але і тут не обійшлося без конфузу. "Директор" Росії "перелетів" останню сходинку виходячи з літака. Відео вже розлетілося в Мережі.
Путін прилетів до Мінська в понеділок 19 грудня. В аеропорту його зустріли білоруські дівчата з хлібом і сіллю, а також білоруський диктатор Олександр Лукашенко зі своїм сином Миколою.
У Мережі вже жартують, що Путін побачив дівчаток і так до них поспішав, що навіть не помітив останню сходинку виходячи з літака. Йому подарували квіти, але на цьому конфуз не закінчився.
Судячи з відео, диктатор ще вирішив подарувати молодим дівчатам свій повітряний поцілунок.
Путін намагається умовити Лукашенко
Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про планований візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Білорусі.
Він упевнений, що російський диктатор їде на зустріч з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України.
Раніше Марк Фейгін заявив, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" від тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.
Він також вважає, що на тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями і набрид ще до війни, бо отримував гроші і постійно щось обіцяв.
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